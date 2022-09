Dayane Mello star dei reality rinnega tutto: l’accusa shock gela i fan

Dayane Mello, star di diversi reality show, rinnega tutto sul suo passato e lancia una pesante accusa sui social gelando i fan

Il suo nome è indissolubilmente legato a quello dei reality show, con cui anche in Italia (ma non solo) si è fatta conoscere meglio al grande pubblico. Dayane Mello è balzata all’attenzione dei telespettatori con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2014, dove da modella è diventata anche personaggio televisivo.

Poi, per lei, si sono aperte le porte dei reality, come l’Isola dei Famosi nel 2017, Pechino Express nel 2020 e, soprattutto, il Grande Fratello Vip nello stesso anno. Il suo carattere forte e la sua vita da raccontare, hanno destato l’interesse del pubblico, che ha iniziato sempre più a seguirla attraverso i social. Anche nello scorso anno il suo nome è rimasto legato al GF Vip: Dayane è infatti stata ospite quasi fissa del GF Vip Party, programma in streaming sul web in cui vengono commentate le puntate in diretta.

Insomma, le sue opinioni si sono sempre fatte sentire e, durante la scorsa edizione più che mai, la Mello si è esposta più volte coinvolgendo i suoi follower dei social nelle votazioni. La presenza di Soleil Sorge nella casa, infatti, sua grandissima amica, è stata sostenuta con passione proprio da lei, che ora ha deciso di dire basta.

“Mi dissocio”, la Mello contro i reality spiega il suo allontanamento

Da una che fino ad ora ha fatto la sua carriera anche grazie ai reality show, probabilmente non ci si aspettava delle dichiarazioni così forti come quelle sopraggiunte nelle ultime ore. Proprio attraverso delle stories sulla sua pagina Instagram, Dayane Mello si è lasciata andare ad alcune frasi scritte in vista dell’imminente inizio del Grande Fratello Vip. In particolare, la modella brasiliana ha preso palesemente le distanze da questo tipo di programmi in generale.

“Mi dissocerò da qualsiasi tipo di reality, a questo punto non supporterò nessuno. Sono su un nuovo percorso della mia vita, non ne faccio più parte“, ha scritto l’ex gieffina, per poi proseguire con altri dettagli. Andando un po’ a rinnegare quello che questo tipo di show hanno rappresentato per lei, la Mello ha aggiunto: “La vita reale non si basa su un esperimento sociale. Ho passato molto tempo a prendermi cura dal mio psicologo“.

A questo proposito la modella ha fatto sapere che non vuole ricominciare a prender parte alle bagarre mediatiche, né tantomeno utilizzare il suo pubblico per aiutare qualcuno. Una scelta abbastanza chiara, dunque, secondo la quale Dayane non si esporrà più in merito a concorrenti e vicende riguardanti il prossimo GF Vip 7. Riuscirà a mantenere la promessa? Questo ce lo dirà solo il tempo.