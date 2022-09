Vuoi sembrare più alta e slanciata? Ecco cosa fare, funziona davvero!

By

Vuoi realizzare un outfit che ti faccia sembrare più alta e slanciata ma non sai da dove partire? Su questa guida di stile targata CheDonna ti aiuteremo a realizzare il look più adatto a te, in pochi semplici passi!

La prima missione del fashion è questa: realizzare look che valorizzino il corpo di chi li indossa e che ci facciano sentire a nostro agio. Quindi, quando indossiamo capi che in realtà ci mettono a disagio, o non ci valorizzano nel modo giusto, abbiamo letteralmente sbagliato la prima regola della moda. Oggi scopriremo quanto è facile realizzare il look perfetto!

Ogni giorno vediamo sui magazines di moda o sui social media modelle o influencer indossare look di grande tendenza ma spesso difficili da replicare e indossare nella vita di tutti i giorni.

Perché diciamo la verità: noi donne abbiamo bisogno di sentirci belle e a nostro agio ogni giorno, soprattutto con i look più semplici. Non ci serve realizzare outfit troppo particolari, ma pratici per la vita di tutti i giorni e che valorizzino la nostra fisicità!

Ma come fare? Siete sulla guida di stile giusta, perché oggi qui su CheDonna vedremo come realizzare dei look adatti alla vita di tutti i giorni, che valorizzino la nostra fisicità facendoci sembrare più alte e slanciate, partendo solo dal pantalone giusto!

Siete pronte? Iniziamo!

Per sembrare più alte basta solo un capo giusto e l’abbinamento più trendy: scegliamo insieme il pantalone che fa per te!

Prima di iniziare con la guida di stile un piccolo suggerimento. Ognuna di noi possiede una fisicità che presenta delle caratteristiche uniche, quindi cerchiamo di capire cosa ci piace del nostro corpo, cosa vorremmo valorizzare. E alle volte accantonare le tendenze è il passo più importante. In questo modo scegliere gli outfit giusti sarà molto più semplice, e ci sentiremo al top!

Come sembrare più alte e slanciate? Partendo dal pantalone giusto, o meglio il pantalone a vita alta!

Si intende per “high waist” quel particolare modello di pantalone che presenta il bottone o la zip di chiusura sopra l’ombelico.

Perché è così importante nella moda la classificazione “vita alta”? Perché riconoscere facilmente questo modello è importantissimo per noi che vogliamo realizzare dei look che ci facciano apparire più alta!

Ma un semplice pantalone può realmente farci sembrare più alte? Vi sveliamo il segreto:

indossare il pantalone dalla vita alta che sia lungo fino alle caviglie, indipendentemente da quale modello sia, darà l’impressione di avere delle gambe più lunghe, in quanto il tessuto di pantalone che avvolge il nostro corpo è maggiore rispetto ad un pantalone a vita bassa. Si tratta solo di una questione ottica che però ci dona un aspetto sicuramente più slanciato!

Adesso conosciamo il segreto dietro al pantalone a vita alta. Ma come indossarlo?

crop top, pantalone vita alta largo in gamba: per una serata con le amiche o una cena fuori realizzate il look composto da crop top e pantalone a vita alta largo in gamba. Classico ed elegante

per una serata con le amiche o una cena fuori realizzate il look composto da crop top e pantalone a vita alta largo in gamba. Classico ed elegante t-shirt e sneakers: per la vita di tutti i giorni abbinate il vostro pantalone a vita alta con una t-shirt bianca portata all’interno dei pantaloni e un paio di sneakers bianche. Casual chic!

per la vita di tutti i giorni abbinate il vostro pantalone a vita alta con una t-shirt bianca portata all’interno dei pantaloni e un paio di sneakers bianche. Casual chic! top e blazer: per le giornate in ufficio prendete il vostro top o blusa tinta unita, abbinate sopra una giacca blazer dello stesso colore, spezzate con il pantalone a vita alta con la gamba larga e chiudete con il vostro tacco più comodo! Look super chic per l’ufficio! A proposito, Il trucco geniale per portare 3 collane a effetto cascata senza farle annodare!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion di sempre, quella targata CheDonna che ha visto come indossare il pantalone a vita alta per sembrare più slanciata!

Alla prossima guida di stile, per tutte le news del fashion, e non solo!