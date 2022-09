GF Vip 7: l’annuncio di poche ore fa sorprende tutti. ‘Quest’anno non si farà’

Nelle ultime ore l’annuncio sul GF Vip 7 ha sorpreso il pubblico, che ha inondato di reazioni il web: “Quest’anno non si farà”.

Il GF Vip non è ancora iniziato e già riesce a scaldare gli animi. In realtà, da quando si è concluso qualche mese fa con la vittoria di Jessica Selassié, non ha mai smesso di far parlare. La trepidazione è cresciuta sempre più per quanto riguarda la nuova edizione, in partenza il prossimo 19 settembre.

Eh già, la data è ormai prossima ma i dubbi sono ancora tantissimi. Pochissime certezze su chi sarà protagonista del GF Vip 7. Le prime erano arrivate già qualche mese fa, tra queste i nomi delle opinioniste. Sonia Bruganelli è pronta a riprendersi il suo posto sulla poltroncina in studio, tra non poche polemiche dettate dalla sua volontà (almeno apparente alla fine della precedente edizione) di non ripetere l’esperienza. A convincerla forse, oltre alle insistenze di Signorini, anche la compagnia: l’amatissima Orietta Berti non vede l’ora di lanciarsi nella nuova esperienza.

Ma cosa si sa dei concorrenti? Pare proprio che quest’anno Alfonso Signorini abbia deciso di puntare sul mistero, per accrescere ancora di più l’interesse mediatico attorno al programma. Ma probabilmente, stando alle reazioni del web, non è stata proprio una scelta azzeccatissima.

Cast segreto fino alla prima serata, i social non ci stanno

In questi giorni ci tormenta in tv lo spot ufficiale del GF Vip. Tra i vari “provini” che effettua il mattatore Alfonso Signorini sfilano nientemeno che Lady Gaga, Johnny Depp e la Regina Elisabetta. Si parla di sosia, è chiaro. Ma l’alone di mistero volutamente creato quest’anno dal re del gossip non sta generando entusiasmo nel pubblico, anzi.

Per la prima volta, infatti, si rompe una tradizione che tutti attendevano: la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in cui veniva svelato il cast completo dei concorrenti non ci sarà. Ma niente da fare, la trovata di quest’anno è di non rivelare nessuno dei nomi dei vipponi che varcheranno la porta rossa, annunciati soltanto nella prima puntata. Gli unici confermati ad oggi attraverso i social, dunque, rimangono Giovanni Ciacci e Wilma Goich, mentre sul resto il silenzio totale.

Nulla da fare, allora, perché fino al 19 settembre nessuno potrò avere idea del cast top secret, ma la polemica si è già scatenata. I dubbi si sollevano immediatamente tra i telespettatori, che temono un’attesa così forzata perché i personaggi potrebbero essere deludenti. “Signorini vuole tenere segreto il cast per cavalcare l’hype o forse perché il cast é horror quest’anno“, scrive qualcuno. Ma a poco servono le ipotesi, rassegniamoci ad aspettare!