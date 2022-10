Jessica Morlacchi rompe il silenzio dopo il dramma vissuto: verità sconvolgente

By

Dopo il recente dramma vissuto in tv, Jessica Morlacchi rompe finalmente il silenzio scrivendo di suo pugno la sua verità: come stanno davvero le cose.

Non sono state giornate come le altre, quelle vissute da casa Rai. L’azienda si è trovata ad affrontare un vero e proprio caso mediatico, che ha coinvolto uno dei programmi di punta della rete. Ne hanno parlato giornali e social, facendo rimbalzare la notizia da una pagina all’altra, scatenando una vera e propria bagarre. L’occasione è stata l’azione compiuta in diretta a Oggi è un altro giorno, talk show di intrattenimento condotto da Serena Bortone.

Un video in cui il cast era riunito nel momento dei saluti, ha incastrato Memo Remigi, storico rappresentate della canzone italiana oggi 84enne, intento a “palpare” il fondoschiena di Jessica Morlacchi. A far diventare in breve tempo lo spiacevole gesto virale, è proprio l’evidente reazione dell’ex cantante dei Gazosa, che sul momento si è mostrata stupita e sconcertata, vedendosi costretta ad allontanare la mano con uno schiaffo.

A nulla son valse le giustificazioni di Remigi, che ha parlato prima di un “microfono caduto” e poi di un gesto “scherzoso e innocente”. Il cantante è stato infatti, immediatamente allontanato dal programma, con cui collaborava ormai da qualche anno. Jessica non si era ancora espressa su quanto accaduto, chiudendosi nella sua riservatezza, almeno fino a qualche ora fa.

“Un disagio enorme”, il racconto di Jessica lascia a bocca aperta i fan, solidarietà del web

L’ex leader dei Gazosa ha deciso di affrontare la bagarre mediatica che l’ha involontariamente coinvolta in questi giorni un lungo post sul suo profilo Instagram. L’ospite fissa di Oggi è un altro giorno ha aperto il capitolo di cui non avrebbe mai voluto parlare, come spiega tra le righe della sua riflessione, facendo luce sul caso. “Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme“, ha esordito la cantante.

“Come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano“, ha ripercorso la Morlacchi, che nel frattempo è cambiata tantissimo, rispondendo con decisione alle illazioni di Remigi sulla confidenza con lei. “Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile“, ha chiosato ancora.

Di nuovo, Jessica ha colto l’occasione per ribadire che nessun tipo di stima che si è creata nell’ambito di lavoro negli anni trascorsi, ha mai autorizzato il cantante ad allungare le mani in tale modo. Enorme l’affetto e il sostegno che continua ad arrivare da parte del web all’ospite fissa del programma, inondata dai commenti anche di tanti volti vip, tra cui Francesca Manzini, i Jalisse, Salvo Sottile, Mario Biondi, Giorgia Soleri e Serena Grandi.