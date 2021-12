Jessica Morlacchi ieri e oggi: l’incredibile trasformazione della cantante

Jessica Morlacchi è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante i suoi esordi nel mondo dello spettacolo? Ecco la sua incredibile trasformazione.

Jessica Morlacchi è senza dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani, che durante il corso della sua carriera ha saputo senza dubbio reinventarsi.

Come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, Jessica ha iniziato la sua carriera diventando la leader de I Gazosa, la band che ha fatto ballare migliaia di adolescenti grazie alle sue canzoni orecchiabili e il loro debutto è avvenuto in grande stile sul palcoscenico del Festival di Sanremo.

Da quel momento la loro carriera ha completamente preso il volo, diventando uno dei gruppi più amati dai giovani. Purtroppo però arrivati ad un certo punto della loro carriera, il destino ha voluto che prendessero strade diverse abbandonando il mondo della musica come band. Jessica, da quel momento, ha scelto di prendersi una pausa per poi ritornare sul piccolo schermo un po’ di anni dopo, confermandosi come uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico, ma ricordate com’era durante i suoi esord Ecco l‘incredibile trasformazione di Jessica Morlacchi.

Com’è cambiata Jessica Moralacchi dopo il successo in tv

Jessica Morlacchi, dopo essersi presa un periodo di pausa dal mondo dello spettacolo, e in particolar modo da quello della musica, ha scelto di darsi una seconda chance prendendo parte al programma di Amadeus, che è stato mandato in onda per ben due stagioni, Ora o mai più.

In quell’occasione, Jessica ha mostrato al pubblico del piccolo schermo non solo che il suo talento non è mai svanito, in quanto la sua voce è più bella e potente che mai, ma anche un lato della sua personalità e del suo essere che non aveva mai mostrato prima.

Da lì per la Moralcchi è arrivata una vera e propria rinascita. Tant’è che quell’esperienza le ha aperto numerose porte. Basti pensare che ha avuto modo di poter far parte del cast di Tale e Quale Show, il programma di successo di Carlo Conti che vede i suoi protagonisti sfidarsi a suon di imitazioni, e di recente fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che è entrato fin da subito nel cuore di migliaia di telespettatori.

Oggi Jessica Morlacchi è uno dei personaggi più amati dal pubblico del piccolo schermo, che ama vederla nel salotto televisivo di Rai 1 dove di recente ha raccontato anche del suo nuovo amore perché Jessica era una bellissima ragazza agli esordi ma una donna stupenda oggi.