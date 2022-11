Beautiful anticipazioni: arriva l’amore libero, proposta choc di Eric

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Eric Forrester fa una proposta a Quinn Fuller sul loro matrimonio. Ecco cosa gli ha detto!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful della settimana di programmazione televisiva dal 10 al 15 ottobre.

Beautiful anticipazioni italiane: tutto quello che succederà

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, indagheremo più a fondo il rapporto fra Quinn ed Eric e scopriremo la particolare richiesta dell’uomo.

La programmazione televisiva in onda su Canale 5 ogni pomeriggio riserva grossi colpi di scena. Infatti, nelle prossime puntate di Beautiful, ci concentreremo su una particolare richiesta di Eric Forrester nei confronti della moglie e del suo amante Carter Walton!

Ebbene sì, nelle prossime puntate italiane la decisione di Eric prenderà alla sprovvista Quinn che rimarrà senza parole per la decisione del marito. Se vi ricordate vi avevamo già parlato della situazione di impotenza del Forrester Senior. Per tale motivo l’uomo farà un passo indietro nei confronti della moglie e desidererà che la consorte continui a riempire il vuoto lasciato da lui, con Carter.

Tutto ciò avverrà perché l’uomo, con una grande lucidità mentale, sarà amareggiato da non poter soddisfare la moglie e non vorrà di certo che lei debba fare tale rinuncia. Da un verso, inoltre, cercare di non trascinarla nel suo problema. Quinn sarà sbigottita dalla richiesta del marito anche se sarà certa che il problema del marito sarà solo passeggerò…Ed in effetti sarà cosi, ma non sarà lei la donna che risolverà il problema!

Per rendere il tutto meno imbarazzante, Eric organizzerà una serata romantica a casa per la moglie. Tuttavia a sorpresa arriverà l’avvocato, anche lui come lei inconsapevole dell’annuncio da parte del suo superiore. Come procederà la situazione?