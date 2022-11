Gioielli, accessori preziosi e bigiotteria: come e cosa portarsi in viaggio

A volte non è tanto questione di cosa portare con sé bensì di come fare per evitare di rovinare i nostri preziosi. Che lo siano per un valore affettivo, reale o per entrambe le motivazioni, scopriamo le idee migliori per le donne viaggiatrici.

Dai porta orologi alle pochette per custodire anelli, collane e bracciali, il mondo che ruota attorno agli accessori (sia da uomo che da donna) è veramente ricco di proposte. Tra quelle che potrebbero essere brillanti idee per il prossimo Natale e le modalità per trasportarle, scopriamo le novità più desiderate.

Con un accessorio di valore al polso, con orecchini scintillanti di diamanti o con un anello importante, poco importa se si abbia addosso una tuta monocromatica low cost, si sarà comunque impeccabili. Vediamo cosa comprare nel web.

Gioielli & Co. da portare in viaggio con noi senza sforzo

Cosa mettere in valigia per un week-end autunnale lo avevamo già analizzato ma come portare in sicurezza questi accessori ancora no. Riguardo agli orologi c’è la creazione di Rapport per il Brompton. In vendita su Farfetch a 350 euro, è in un bellissimo colore verde smeraldo con stampa coccodrillo e fibbia centrale dorata. All’interno ha pelle scamosciata a contrasto.

In un bellissimo color verde acqua “Tiffany”, il portagioie avvolgibile in di Smythson sembra pratico e bellissimo allo stesso tempo. Un modello classico nell’iconica pelle crossgrain – foderata in nabuk – che non stanca mai. Si trova attualmente scontato del 40% sul sito ufficiale del brand a 297 euro.

Altra idea, dalla forma però rettangolare e nella tonalità del beige – tortora è quella di Wolf (229 euro su Farfetch). In pelle morbidissima ed in una grandezza perfetta anche per una borsa shopper, promette di diventare un passe-partout.

Creato da Pandora, il portagioie grigio perla (29,00 euro) è rivestito in similpelle e dotato sia di specchio che di scomparti separati foderati in velluto per custodire i diversi tipi di gioielli. Il fatto che sia semi rigido lo rende poi perfetto per il trasporto.

Con una spesa minima ci evitiamo rotture maxi (in tutti i sensi). Meglio prevedere l’evitabile con questi accessori furbi.

Silvia Zanchi