“Ma si è lavata da quando è arrivata qui?”: Oriana Marzoli insinua il dubbio sulla gieffina

Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip ha insinuato il dubbio sulla sua compagna di viaggio, facendo infuriare la sorella dell’amata gieffina. Da oggi è guerra nella casa più spiata d’Italia.

Oriana Marzoli è da poco entrata a far parte del cast della settima edizione del GF Vip 7 di Alfonso Signorini (edizione che sembrerebbe essere la più lunga di sempre considerato che il conduttore ha confermato che andrà in onda fino ad aprile) e nonostante la poca permanenza rispetto ai suoi colleghi si è subito fatta notare in quanto è stata protagonista di nuove ed interessanti dinamiche.

La concorrente, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, si è subito mostrata senza filtri rivelando sempre ciò che pensa anche a costo di risultare scomoda e indelicata. A volte però, come in questo, tutto ciò non avviene mentre si rivolge al diretto interessato delle sue parole ma alle spalle. Nelle scorse ore, infatti, parlando a tu per tu con Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a confessioni poco lusinghiere nei confronti di Micol Incorvaia lanciando pesanti insinuazioni sul suo conto.

Insinuazioni che non solo non sono piaciute al pubblico della rete, ma anche alla sorella di lei, Clizia (che ha preso parte alla quarta edizione del reality show di successo di canale 5), che ai microfoni di Casa Chi ha messo a zittire tutte le malelingue nei confronti della piccola di casa.

Micol Incorvaia criticata da Oriana Marzoli: le sue parole fanno infuriare Clizia

Oriana Marzoli, che è stato protagonista di una serie di scatti che hanno lasciato il web senza parole, parlando a tu per tu con Antonella Fiordelisi, si è lasciata andare a commenti poco lusinghieri nei confronti di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip parlando della sua igiene personale.

“L’altro giorno quando l’ho pettinata aveva i capelli sporchissimi“ ha esordito la concorrente spagnola. “Mi fa schifo con i capelli sporchi“ ha subito aggiunto rincarando la dose. “Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Ma si è lavata da quando è arrivata qui dentro?“ si è poi chiesta e i suoi commenti non sono di certo passati inosservati. Tant’è che Clizia Incorvaia ha risposto a tono durante la sua ultima apparizione a Casa Chi mettendo a tacere tutte le concorrenti che non hanno speso belle parole, in maniera immotivata, nei confronti di sua sorella:

“Si tratta di invidia tra donne questo parlare alle spalle” ha subito commentato la compagna di Paolo Ciavarro. “Ci sono delle donne che odiano le altre donne e lei si distingue da questo spaccato sociale” ha poi proseguito senza mandarle a dire nei confronti delle altre vippone.

Clizia Incorvaia ha messo a tacere le gieffine, facendo notare che certi commenti non solo sono superficiali ma lasciano il tempo che trovano.