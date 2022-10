Anticipazioni Beautiful, un matrimonio ed un divorzio: cambia tutto

Anticipazioni Beautiful delle prossime puntate in onda su Canale 5. Tutto quello che succederà dal 10 al 15 ottobre!

Beautiful da oltre trent’anni torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America.

Negli USA infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti e anche odiati.

Nell’articolo di oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful della settimana di programmazione televisiva dal 10 al 15 ottobre.

Beautiful anticipazioni della settimana: tutto quello che succederà

Nuove anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Eric e Quinn procedono con le pratiche di divorzio, invece Steffy e Finn sono pronti a dire il grande “sì”. Ecco cosa accadrà.

La programmazione televisiva in onda su Canale 5 ogni pomeriggio riserva grossi colpi di scena. Infatti, nelle prossime puntate di Beautiful, ci concentreremo su due grandi storyline: il divorzio di Quinn ed Eric e il matrimonio di Finn e Steffy.

Per quanto riguarda il matrimonio dell’anno in casa Forrester, come vi avevamo già accennato, nel corso dell’evento si verificherà un qualcosa di inaspettato. Una visita a sorpresa da parte della madre biologica del ragazzo che è niente poco di meno che Sheila Carter. La donna, catalizzerà la totale attenzione da parte dei Forrester e verrà presto cacciata via da casa di Eric (luogo in cui è in corso il matrimonio).

Steffy andrà su tutte le furie quando vedrà la presenza della persona che ha rovinato la vita a sua madre e all’intera famiglia e si lascerà andare ad un racconto raccapricciante di tutto ciò che la Carter ha commesso nel corso della sua vita. Ne parlerà in primo luogo con Paris, alla presenza di Finn.

Dopo le nozze, Ridge sarà estremamente preoccupato per la figlia. Dunque chiederà a Carter l’aiuto per ottenere un’ordinanza restrittiva nei confronti di Sheila per tutelare figlia e nipotino. Dal fronte Finn, il giovane non saprà come comportarsi. Da un lato è spinto dal desiderio di conoscere la madre biologica, dall’altro lato non vuole ferire sua moglie e troverà in Paris una spalla su cui confidarsi.

Nel frattempo, se una coppia convola a nozze un’altra è pronta a dirsi addio. Difatti Quinn e Eric sono pronti a firmare i documenti per il divorzio. Tuttavia si verificherà qualcosa di inaspettato: Eric non vuole firmare più.