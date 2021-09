Blush must have base trucco: gli errori da evitare per un look da vera diva

By

Si usa anche il blush per fare una buona base trucco. Questo prodotto può davvero migliorare l’aspetto di ogni donna, a patto però che si evitino certi errori. Ecco quali sono quelli più comuni.

Il trucco ci fa più belle! Con il makeup giusto possiamo coprire tutte le imperfezioni, anche quelle più odiose, sentendoci così più sicure. Diciamo la verità: possiamo scegliere anche la più bella delle mise ma, senza il trucco giusto, siamo solo a metà dell’opera. Lo sanno bene le celebrities che, oltre a selezionare con cura abiti e accessori, pretendono sempre il massimo dai loro makeup artist.

Per un look da vera diva bisogna sempre partire dalla base trucco. Se fatta bene, nasconde discromie, pori dilatati, arrossamenti, rughe d’espressione, brufoli, segni da acne etc.

La base trucco ci regala un incarnato perfetto ma, per ottenere questo risultato, servono i prodotti giusti. Quelli must have sono: primer, fondotinta, correttore, illuminante viso, cipria, terra e blush (detto anche fard).

Non sempre, però, si rispettano le regole basilari durante l’applicazione di questi prodotti. Per esempio, alcune mettono solo il primer, senza che sotto ci sia una buona crema. E’ un errore imperdonabile!

Moltissime donne, invece, applicano direttamente il fondotinta, ‘saltando’ sia la crema idratante che il primer. E’ davvero una pessima abitudine.

Anche nell’applicazione del blush si commettono alcuni errori molto comuni. Vediamo insieme quali sono.

Blush e base trucco: i 6 strafalcioni che rovinano il look

Le più nostalgiche lo chiamano ancora fard. Parliamo del blush, prodotto irrinunciabile per una buona base trucco. Si usa per colorare guance e zigomi, regalando un bellissimo effetto bonne mine, con un colorito più luminoso e rilassato tendente al rosa.

I blush con texture polverosa sono quelli più richiesti. Si applicano facilmente con un pennello. Tutte noi abbiamo almeno un blush nel beauty case. Ma siamo davvero sicure di saperlo applicare bene? Ecco quali sono i 6 errori più comuni con il blush, da evitare ad ogni costo per non rovinare il look.

LEGGI ANCHE –> Base trucco senza fondotinta: è possibile? Tutti i segreti per un risultato perfetto

Mettere troppo blush – Mai calcare la mano! Applica sempre questo prodotto con la luce naturale, per non esagerare con le quantità. Una luce troppo calda, infatti, potrebbe alterare la tua percezione della quantità e finiresti per usare troppo blush.

– Mai calcare la mano! Applica sempre questo prodotto con la luce naturale, per non esagerare con le quantità. Una luce troppo calda, infatti, potrebbe alterare la tua percezione della quantità e finiresti per usare troppo blush. Usare il blush nell’ordine sbagliato – Capita spesso! Ma, per la fase dello sculpting, bisogna seguire un certo ordine d’applicazione. E’ questo: terra, blush e illuminante. Ricorda che il blush non ti valorizza se lo applichi dopo l’illuminante.

– Capita spesso! Ma, per la fase dello sculpting, bisogna seguire un certo ordine d’applicazione. E’ questo: terra, blush e illuminante. Ricorda che il blush non ti valorizza se lo applichi dopo l’illuminante. Utilizzare un pennello non adatto – Se hai scelto un blush con texture cremosa, allora ti verrà più facile applicarlo con le dita (e non è sbagliato). Se, invece, ne hai uno in polvere, allora usa il pennello giusto. Ti sconsigliamo uno di quelli ‘classici’ che, di solito, trovi già nella trousse dei trucchi. Acquista un pennello ergonomico, con setole a taglio obliquo.

Non provare nuove colorazioni – Man mano cerca di uscire dalla tua confort zone e prova a vedere se ti donano di più altre tonalità di blush. Ovviamente, i cambiamenti vanno sempre fatti tenendo conto dell’incarnato naturale. Per esempio, se hai una pelle troppo chiara, evita i colori molto accesi, perché il risultato finale ti deluderebbe. Invece, se hai un colorito scuro, non usare nuance troppo delicate.

– Man mano cerca di uscire dalla tua confort zone e prova a vedere se ti donano di più altre tonalità di blush. Ovviamente, i cambiamenti vanno sempre fatti tenendo conto dell’incarnato naturale. Per esempio, se hai una pelle troppo chiara, evita i colori molto accesi, perché il risultato finale ti deluderebbe. Invece, se hai un colorito scuro, non usare nuance troppo delicate. Non considerare la forma del viso – Il blush è un alleato prezioso per addolcire lineamenti e definire nuovi volumi. Quindi applicalo in base alla forma del tuo viso. Facciamo alcuni esempi. Se hai un viso lungo, stendi il blush lungo gli zigomi. Se, invece, è rotondo, cerca di sfinarlo un po’ applicando il blush sui pomelli delle guance. Infine, se il tuo viso è quadrato, allora stendi il blush al centro delle guance.

Non fare asciugare bene il fondotinta – E’ un altro errore molto frequente, dovuto alla fretta. Se applichi il blush su un fondotinta non asciugato bene oppure non fissato con delle cipria, rischi di rovinare la tua base trucco.

Evitando questi errori con il blush il tuo look sarà glam, da vera diva. Cosa aspetti allora? Correggi subito le cattive abitudini!