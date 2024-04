Matrimonio, hai dubbi sul regalo: ti svelo la cifra esatta da inserire nella busta

Dovete andare a un matrimonio ma siete assaliti da mille dubbi su quanti soldi inserire nella busta del regalo? Ecco la soluzione

Pare che oggi sposarsi non sia più considerato importante come lo era un tempo. Il fatto è che le giovani coppie sfuggano all’idea di affrontare un matrimonio, preferendo molto di più la convivenza, dopo la quale, eventualmente, convolare a nozze e affrontare questa grande sfida che è il matrimonio.

Si sa che il giorno del matrimonio dovrebbe essere il giorno più importante e significativo nella vita di una coppia. Ma anche per gli invitati si tratta di un momento speciale. Anche perché implica tutta una serie di scelte, tra cui il vestito da indossare e il regalo da fare agli sposi. Quest’ultimo a volte può diventare un vero e proprio rompicapo.

Qual è la cifra esatta che si dovrebbe mettere nella busta per un matrimonio

Molte coppie, proprio per risolvere alla radice il problema del regalo, fanno una lista nozze presso uno o più negozi, per cui lasciano ampia scelta agli invitati e a tutti coloro che hanno ricevuto la partecipazione alle nozze. Nella lista di nozze può esserci davvero di tutto e per tutte le tasche. Ma oggi, le giovani coppie spesso sembrano preferire un regalo diciamo più pratico, ovvero i soldi, quindi va bene anche un piccolo contributo, magari da utilizzare per sostenere le spese della cerimonia e per organizzare il viaggio di nozze.

Dunque quando siamo invitati a un matrimonio prepariamoci a mettere insieme una certa somma di denaro da infilare in una busta, magari con un messaggio di auguri. Ma la domanda che sorge spontanea è la seguente: quanto bisogna dare agli sposi per fare una bella figura? La riposta varia a seconda del legame esistente tra gli invitati e gli sposi.

Di norma se si è semplici conoscenti, l’ammontare del denaro da regalare non dovrebbe essere compreso tra i 100 e i 120 euro. L’importo aumenta di 30 euro se si è amici o se si è colleghi di lavoro. I parenti più lontani dovrebbero superare i 150 euro, mentre gli amici del cuore e i fratelli dovrebbero arrivare a 200 euro.

Per gli zii e e per i cugini si consiglia una cifra che dai 400 ai 600 euro, mentre i testimoni dovrebbero salire fino ai 700 euro. La mamma e il papà dei futuri sposi invece possono raggiungere cifre molto importanti sino ai 5mila euro.