Crema solare per pelle grassa, perché ti serve un prodotto specifico

Se anche tu hai la pelle grassa e combatti da sempre per evitare quell’effetto lucido e unto che è un vero e proprio incubo, sono sicura che quest’articolo ti interesserà. Così come esistono speciali fondotinta per pelle grassa, lo stesso discorso vale per le creme solari; questo tipo di cute – con tutti i problemi ad essa annessi, come acne, imperfezioni varie, brufoli sotto pelle e chi più ne ha più ne metta – va trattata in modo specifico anche quando ci si espone al sole. La sola idea di mettere una crema ti spaventa perché temi che quell’effetto verniciato si possa acuire ulteriormente? Sarai felice di sapere che ci sono prodotti studiati per evitare ciò che più ti terrorizza e che al contempo riescono a proteggerti dal sole.

Sto parlando di una crema solare per pelle grassa; se hai questo problema, infatti, il mio consiglio è quello di comprare un prodotto che sia specifico per la tua tipologia di cute, altrimenti correrai il rischio che tutto ciò che tu odi sarà ancora più evidente e fastidioso.

Crema solare per pelle grassa, a cosa serve e quale scegliere

Con l’inizio del caldo comincerai anche tu a voler prendere il sole per abbronzarti, ancor di più se hai la pelle grassa perché saprai sicuramente che l’esposizione ai raggi UV – con le dovute protezioni – può aiutare a seccare i brufoli e a rendere meno lucida la cute del tuo volto. Usare una crema solare quando si decide di esporsi al sole è fondamentale, una cosa che non si può dimenticare assolutamente di mettere per alcune ragioni e prima di tutto per la salute della tua pelle. La protezione serve a evitare bruciature, con conseguenti spellature, eritemi, prevenire il cancro della pelle e contrastare la comparsa di segni dell’invecchiamento, come rughe, macchie e altro.

Avrai capito che non appena decidi di esporti al sole – ma anche quando non lo fai volontariamente e sai che la tua pelle sarà comunque “illuminata dai raggi dal sole” – dovresti usare una crema solare. Se hai la pelle grassa capisco perfettamente la tua titubanza nel voler usare creme che potrebbero ungerti ulteriormente, ma ci sono validissimi rimedi che non ti daranno più problemi di questo tipo. Questo tipo di pelle produce una grande quantità di sebo; è questa la ragione di quell’effetto unto che tanto ci infastidisce, e per questo servirà una crema che sia leggera e non ostruisca i pori, causando così ulteriori inestetismi.

È importante scegliere il prodotto indicato per il tuo tipo di pelle perché è stato studiato per contrastare le specifiche problematiche che riguardano le varie tipologie di cute, ecco quindi che le creme solari per pelli gasse sono state formulate rispettando le impurità che caratterizzano questo genere di epidermide e al contempo proteggere dal sole.

Adesso che avrei compreso quanto è importante per te un prodotto specifico, mi sento di suggerirti la crema solare per pelle grassa Eucerin Sun Gel, la cui speciale composizione la rende ideale per chi come te ha questo genere di pelle. Il motivo? Questa crema non unge, si asciuga facilmente così da evitare che si crei quel riflesso lucido, che per chi ha la cute già grassa è un grande problema, è perfetta da usare prima di truccarsi e riduce la produzione di sebo, rendendo l’intero viso più opaco; infine – ma non meno importante – ha un’ampia protezione dai raggi UV, garantendo una schermatura a lunga durata. Provare per credere.

