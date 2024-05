Ombretto neutro, ecco come utilizzarlo nel modo corretto

Ami il trucco semplice e senza troppi colori? Ecco che i nuance neutre sono la scelta perfetta per te. Attenzione però al dettaglio che tutti non considerano.

La mattina quando ci prepariamo tutte noi amiamo dedicare del tempo al trucco. Questo passaggio ci permette di sentirci meglio con noi stesse. Possiamo nascondere qualche piccolo difetto come occhiaie o piccoli brufoli.

Ma come esaltare il nostro sguardo con il trucco neutro? Ecco che i nostri esperti di Chedonna hanno pensato a dei consigli ad hoc per risolvere il problema. Quindi scorri le prossime righe e prendi appunti, o meglio prova subito dopo a metterli in pratica.

Ombretto neutro, i consigli per l’applicazione

Realizzare un trucco semplice e veloce può sembrare una cosa da poco ma non è assolutamente così. Ci vuole un po’ di manualità e soprattutto bisogna scegliere i colori con molta attenzione. Come prima cosa diciamo che i colori neutri o nude sono tutte quelle tonalità che vanno dal beige al marrone chiaro.

Questi colori sono perfetti per tutte le carnagioni. Con questa palette possiamo realizzare un trucco per tutto il giorno oppure calcando un po’ la mano anche qualcosa per la sera o per una occasione speciale. Il marrone poi non è un colore troppo forte che si nota subito ed è perfetto per qualsiasi età. Ma come possiamo creare un trucco per tutto il giorno?

Come prima cosa ricordiamoci di avere una pelle pulita, poi copriamo le piccole imperfezioni come occhiaie o macchie. Applichiamo quindi un leggero fondotinta e stendiamolo. Applichiamo il blush per definire gli zigomi. Adesso è il momento dell’ombretto.

Scegliamo, ovviamente un nude per realizzare un trucco super naturale. Mettiamone uno più chiaro sulla palpebra mobile ed uno leggermente più scuro sulla piega. Adesso volumizziamo le ciglia con il mascara e concludiamo con un rossetto o un lucidalabbra.

Il colori che vanno dal beige al marrone chiaro sono perfetti per tutte le carnagioni non ci sono consigli in particolare. L’importante è sapere che danno un look fresco e semplice e siamo noi, se vogliamo, ad intensificare lo sguardo applicando un marrone più scuro ma sempre senza esagerare.

In conclusione le palette con i colori neutri sono perfette per tutte le donne, indipendentemente dalla loro carnagione o dall’età. Possiamo andare con una mano leggera o più pesante ma non sarà mai come un nero. Quindi proviamo e vediamo se preferiamo un’effetto su di noi come se non siamo truccate o leggermente accennato.