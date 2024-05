Vuoi realizzare una maschera detox in casa? Ecco come fare

La tua pelle ha bisogno di essere ripulita in profondità ma vuoi farlo in modo completamente naturale? Ecco cosa ti occorre.

Prenderci cura della nostra pelle è un momento che ci possiamo dedicare tra i mille impegni che abbiamo per sentirci belle. Ma se non vogliamo spendere cifre astronomiche come possiamo fare?

Noi oggi ti indicheremo tre maschere detossinanti super facili da realizzare in casa. Molto probabilmente abbiamo già tutto quello che ci occorre. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo come fare.

Maschere detox fai da te? Si, eccole!

L’arrivo delle bella stagione ci fa venire voglia di prenderci cura di noi stesse. Ecco quindi che iniziamo a fare fanghi, maschere e pulizia del viso. Ma come possiamo fare per detossinare la pelle realizzando delle maschere in casa?

Oggi ti vogliamo indicare come fare delle maschere fai da te per chi ha la pelle grassa. In questo modo la nostra pelle sarà perfetta e noi ci sentiremo anche più sicure. Quindi iniziamo con la prima maschera che ci aiuta contro i brufoli.

In questo caso ci occorrono miele ed olio di oliva. Prendiamo un piccolo contenitore spremiamo il succo di limone e nello stesso quantitativo mettiamo miele e olio. Uniamo anche 250 grammi di yogurt.

Amalgamiamo per bene e poi applichiamo sul viso. Dobbiamo lasciare in poso circa 10 minuti. Ecco che il limone ci aiuterà a purificare la pelle in modo naturale. Passiamo ad una maschera detox con tè verde e cetriolo.

In questo modo la nostra pelle sarà super rigenerata. Mettiamo dentro una citolina un cucchiaino di gel di aloe vera, poi qualche goccia di tè verde freddo, alcune fettine di cetriolo frullate.

Uniamo per bene il tutto ed applichiamo sul viso pulito per circa 15/20 minuti. Trascorso questo tempo sciacquiamo con acqua fresca che ai aiuterà a sentire la pelle bella rigenerata. Ultima maschera al caffè per purificare.

Questa maschera, molto probabilmente, è tra le più utilizzate come rimedi fai da te. Ha anche un leggero effetto scrub naturale dato dal caffè. Ci aiuta a liberare i pori e a combattere anche l’acne.

Ci servono, due cucchiani di caffè ed uno di miele. Amalgamiamo il tutto ed applichiamo sul viso. Dobbiamo tenere in posa per poco tempo, solamente 5 minuti. Togliamo tutto con abbondante acqua tiepida.

Come avete visto sono tutte maschere super semplici da realizzare in casa e ci permettono di migliorare la nostra pelle senza dover spendere cifre elevatissime in trattamenti o creme!