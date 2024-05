Gonna trasparente come indossarla? Ecco i consigli che cercavi!

Sono un must have di questa stagione ed anche dell’estate ma come si abbina una gonna trasparente? Ecco i consigli di moda!

Sulle passerelle abbiamo visto tantissimi brand che hanno mostrato le gonne trasparenti ma come possiamo realmente abbinarle per rendere il nostro look portabile e non troppo eccessivo?

Ecco che con i consigli degli esperti di Chedonna risolverai il problema. Quindi se sei curiosa e vuoi essere alla moda scorri le prossime righe per scoprire tutti gli abbinamenti possibili!

Gonne trasparenti di tendenza: gli abbinamenti più cool

Possono essere un capo un po’ problematico da indossare ma con i giusti dettagli ed accortezze sono veramente super versatili. Ovviamente dipende sempre qual’è il nostro luogo di lavoro, altrimenti sono perfette per un’uscita con le amiche o per una serata in compagnia.

Le gonne trasparenti infatti sono gonne di tendenza per la primavera. Saranno super protagoniste dei prossimi mesi e difficilmente non ne compreremo almeno uno. Siamo amanti della moda! Ma scopriamo come possiamo abbinarle senza eccedere troppo.

Iniziamo con un’idea semplice, ovvero delle ballerine nere un top peplum e via. La nostra gonna trasparente sarà protagonista ma potremmo indossarla senza problemi. Vogliamo prendere spunto dalle sfilate di Prada?

Ecco che indosseremo delle culotte nere e delle ballerine con i fiocchi dello stesso colore. E per la parte superiore? Un bel maglioncino nero ed il look è perfetto! La nostra gonna è fatta con diversi materiali?

Perfetto è un blazer sopra over size con una cintura che lo stringe in vita. E per le scarpe? I sandali neri sono la risposta a tutto! Vogliamo lasciare tutti di stucco per una cena particolare? Ecco che indosseremo una culotte ed il reggiseno a fantasia abbinati! Tutti rimarranno a bocca aperta.

Siamo un po’ bon ton? Scegliamo la nostra gonna trasparente e sopra mettiamo un twin-set monocromatico con scarpe nere e collant neri. Saremo perfettamente alla moda ma senza eccessi.

Amiamo stratificare? Mettiamo una gonna trasparente e lunga e sopra una minigonna. La bellezza di questo outfit lascia senza fiato ed è perfetto sempre dalla mattina alla sera. Uniamo anche un pullover sulle spalle e delle ballerine, la città sarà nostra!

Ultimo consiglio, la nostra gonna trasparente è in pizzo? Abbiniamo la parte superiore e saremo alla moda e perfette per qualsiasi appuntamento! Come avete visto non è poi così difficile abbinare una gonna trasparente.

Ovviamente dovete sentirvi sicure e comodo nel vostro abbigliamento, quindi provate e provate la combinazione che più vi piace e ricordatevi che se ci sentiamo belle noi anche le altre persone lo penseranno!