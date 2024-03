Il blazer è un capo di abbigliamento che mescola sapientemente l’eleganza con un tocco di informalità. E ci sono colori che lo rendono ancora più accattivante e piacevole da indossare. In tutte le stagioni.

Scegliere l’abbigliamento adatto ad una determinata occasione o evento, e che rispecchi i propri gusti, può non essere semplice. Al di là di ciò che una persona ha nel guardaroba e indossa frequentemente, la volontà di cambiare potrebbe prevalere specialmente con il cambio della stagione.

Di seguito ti indicheremo in che modo abbinare il blazer, un capo di abbigliamento ‘evergreen’ ed in grado di dare soddisfazione sia al pubblico maschile che a quello femminile.

Come donna ti chiederai con quali colori abbinarlo e con quali altri capi di abbigliamento: per scoprirlo e fare un figurone, prosegui nella lettura. Ne potrai sapere di più sul blazer e scoprirai alcuni consigli utili per indossarlo con soddisfazione.

Cos’è il blazer: perché si chiama così e differenza con la giacca

Il nome di questo capo di abbigliamento è inconsueto, e molti potrebbero chiedersi delle origini. Ebbene, il primo blazer della storia fu prodotto per l’equipaggio navale della HMS Blazer, appartenente alla flotta reale della Gran Bretagna. All’epoca fu indossato dai militari per festeggiare la visita della Regina Vittoria.

Da notare che l’eleganza dell’equipaggio fece così breccia nella nobile all’epoca, che scelse di ordinare nuove giacche modello blazer come divisa per tutti gli altri equipaggi dell’esercito reale.

E proprio l’eleganza, mista ad un tratto ‘casual’ e più informale, caratterizza gli odierni blazer, adatti sia a uomini che donne.

Rispetto ad una classica giacca, il blazer è più vicino allo stile delle giacche destrutturate: semplice, con spalle più morbide e vestibilità rilassata. Così lo definirebbero gli stilisti, che ben sanno che blazer non è mai sinonimo di giacca.

Quest’ultima infatti presenta forme più definite, spalle più rotonde e strutturate, ed è maggiormente adatta a occasioni formali, eventi importanti, meeting di lavoro e cerimonie. Il blazer, piuttosto, potrebbe essere definita una ‘giacca’ sportiva e casual.

Con quali colori e capi di abbigliamento abbinare il blazer?

Proprio l’aspetto non ‘formalissimo’ di un blazer, lo rende decisamente versatile e adattabile a più occasioni, e a più colori. L’armocromista penserebbe poi ad abbinare il colore all’aspetto della persona, ma ovviamente non manca chi sceglie in base alle proprie preferenze personali.

Vediamo qualche esempio di possibili combinazioni di colore, capo di abbigliamento e blazer.

Blazer grigio e colori neutri: qualche esempio

Se cerchi una soluzione che si abbini davvero con tutto, scegli un blazer di colore grigio. Formale ma non troppo, detto colore avrà la versatilità di abbinarsi a colori neutri come il nero, il beige o il bianco. Il look apparirà classico. Mentre se vorrai ‘osare’ un po’ di più, potrai optare per il rosso o il blu elettrico.

Se sceglierei gonne, scarpe, camicie o magliette di questi colori, farai sicuramente centro e non ti pentirai della scelta.

Blazer blu e maglietta o camicia chiara o a quadri

Come accennato, il blazer può essere abbinato a una vasta gamma di colori, a seconda dello stile desiderato e dell’occasione. Se ami il rilassante blu, ad es. con un blazer blu navy andrai a colpo sicuro, magari abbinandolo a una camicia bianca o a righe per un look da ambiente di lavoro o serata elegante.

Ma potresti anche optare per una maglietta estiva di colore chiaro (ad es. giallo o celeste) e una camicia a quadri, per un aspetto più casual e informale. Per quanto riguarda la gonna e le scarpe, optare per un colore chiaro o anche un grigio, ti permetterà di fare sempre una bella figura e di abbinare il blazer in modo corretto.

Blazer beige o marrone: quando il casual prende il sopravvento

Il blazer nasce come ‘giacca’ sportiva o casual, quindi se vorrai potrai far prevalere questo lato del capo di abbigliamento, optando per i blazer beige e marroni. Non troppo formali e adatti ad ambienti mondani e a occasioni con amici, possono essere abbinati, ad esempio, con pantaloni chino o jeans e una camicia a righe o una maglietta per un look casual chic, che sicuramente piacerà a tutti.

Non solo, un blazer beige – o crema – è adattissimo anche per creare look sofisticati e personalizzati. Sceglilo insieme ad altri capi e scarpe di colore neutro come il bianco, il nero e il grigio, ma altresì con tonalità più calde come il marrone, il verde oliva o il rosa cipria.

Blazer bianco e blazer nero: come abbinarli?

Altri due colori comuni e apprezzati sono il bianco e il nero. Se sei una donna che ama averli nei vestiti, potrai certamente abbinare il blazer con questi colori, classici, neutri e in grado di unirsi con vari altri capi di abbigliamento.

Ad es. un blazer bianco potrai metterlo con camicie chiare (ad es. di arancione o verde chiaro) o magliette dal sapore estivo, mentre un blazer nero potrai metterlo con una camicia o maglietta bianca: il risultato sarà sicuramente apprezzato sia in un incontro formale che in una serata mondana.

Colori vivaci per chi ama ‘rischiare’ ma nel modo giusto

Se ami colori appariscenti e non andrai ad un evento molto formale o in un ambiente di lavoro dal rigoroso dress-code, potresti optare anche per un blazer in colori intensi come il rosso, il verde, il fucsia, il rosa o il giallo. Si tratta di capi che possono essere combinati con colori neutri o toni complementari, per un look unico e accattivante.

Per esempio un blazer rosso potrebbe ben abbinarsi con tonalità neutre come il nero, il bianco o il grigio, ma altresì con colori complementari come il blu navy o il verde smeraldo. Utilizza scarpe, gonne e accessori di questi colori e il risultato sarà soddisfacente.

In quali stagioni scegliere il blazer donna?

Il blazer conferma la sua versatilità anche sul piano delle stagioni. Infatti può essere adatto alla primavera e all’estate, a patto che sia realizzato con tessuti leggeri e traspiranti (lino o cotone leggero ad es.).

Potrai altresì abbinare il blazer all’autunno e all’inverno. Per i mesi più freddi, è invece preferibile un blazer in lana, velluto a coste, canvas, tweed, pelle o cotone pesante.

Conclusioni

Cerca sempre di bilanciare i colori dell’abbigliamento e di valutare con attenzione la specifica occasione e il tuo stile personale, quando abbini il blazer con altri capi.

Per abbinare il blazer gioca con le proporzioni senza cercare forzature, per creare un look bello da vedersi e coerente con la tua persona e che ti faccia sentire a tuo agio. Ma se hai ancora dei dubbi, considera di rivolgerti ad un armocromista.