Epilatore a luce pulsata, funziona? Pro e contro dell’uso casalingo

L’epilatore a luce pulsata è lo strumento del momento, ma oltre alle numerose funzionalità, si porta dietro anche tantissime domande. Alcune donne, infatti, lo adorano, ma altre hanno ancora dei dubbi, urge quindi fare un po’ di chiarezza. Questo tipo di epilatore è una lampada IPL (impulso luminoso policromatico ad alta intensità), che consente di eliminare i peli superflui causandogli debolezza e rallentando la loro ricrescita. La tecnologia che sfrutta è la fototermolisi selettiva. Una tecnica che anche se viene associata a quella laser dei centri estetici non ha nulla a che fare con questa, poiché non agiscono allo stesso modo.

L’epilazione laser che si fa dall’estetista è, quasi sempre, definitiva, mentre quella offerta dall’epilatore a luce pulsata, come l’epilatore di LUBEX è un’epilazione a lunghissima durata. Vediamo nel dettaglio come funzionano questi strumenti e quali sono i migliori.

I migliori e come si utilizzano

Iniziamo da alcune piccole precauzioni da prendere prima del trattamento: prima e dopo l’utilizzo si dovrebbe lavare la zona interessata con acqua e sapone e dopo consigliamo di applicare un gel rinfrescante. Inoltre interessando molte zone grandi e piccole, va scelto l’accessorio giusto per fare un lavoro più preciso. L’obiettivo di ogni trattamento è quello di colpire i bulbi con le varie lunghezze d’onda, che servono a raggiungere i bulbi più in profondità. La media di lunghezza d’onda per un buon epilatore va dai 590 ai 1200 nanometri.

Il prodotto attualmente più amato ed efficace è il Silk-Expert Pro 5 di Braun. I suoi principali punti di forza sono la semplicità d’uso e le varie modalità disponibili che lo rendono perfetto per ogni tipo di pelle. Questo epilatore riesce a emanare fino a 125 impulsi al minuto ed è capace di raggiungere i 400.000 impulsi di luce (uno dei pochi del mercato ad avere tanta potenza). Tuttavia un prodotto così prestante costa un po’ ma vi garantiamo che il risultato è il più vicino a quello dell’estetista.

Se però non volete spendere una cifra così elevata, perché magari avete una peluria meno importante, potete optare per l’epilatore di LUBEX. Questo epilatore utilizza onde lunghe a 600 NM, che vengono assorbite facilmente dalla pelle. Presenta inoltre 9 livelli di energia fino a un massimo di 18J, che riescono a rimuovere efficacemente tutti i peli sul corpo. Una scelta che farà contento il portafogli ma che non è adatta a zone di peluria più folta o a peli più resistenti.

I contro della luce pulsata

Naturalmente ci sono situazioni in cui è meglio evitare i trattamenti, come ad esempio se si stanno svolgendo alcune cure con farmaci. In questo caso infatti si potrebbero andare a creare alcune macchie permanenti o a effetto temporaneo che potrebbero risultare sgradevoli.

Ci sono anche alcune controindicazioni che sconsigliano l’epilazione a luce pulsata per le zone sensibili e per chi ha la barba molto folta, tatuaggi o il trucco. Allo stesso modo l’epilatore a luce pulsata è sconsigliato per chi ha patologie cutanee e vene varicose, diabete, gravidanza o è in fase di allattamento e infine per chi ha avuto nei tre mesi precedenti deficit immunitari, interventi chirurgici e patologie cardiache. Sono anche da considerare i rischi di depigmentazione e il fastidio, dolore o calore che può causare, per poi diventare un arrossamento della pelle, dovuto alla fototermolisi, si tratta però di un piccolo arrossamento simile a quello della ceretta.

