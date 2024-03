Chanel, la campagna Primavera Estate 2024

L’attrice Riley Keough e la modella Rianne van Rompaey sono i volti della campagna Chanel Primavera Estate 2024, scattata da Inez & Vinoodh.

La campagna pubblicitaria di Chanel per la Primavera Estate 2024, ambientata nella suggestiva cornice di Villa Noailles nel sud della Francia. È un tripudio di colori e stile. Proprio nell’iconica villa con gli splendidi giardini terrazzati la direttrice creativa Virginie Viard ha presentato la collezione nell’ottobre scorso.

Villa Noailles, residenza storica che i visconti Charles e Marie-Laure de Noailles avevano commissionato all’architetto Robert Mallet-Stevens si affaccia sulle colline della baia di Hyères, nella Costa Azzurra. Le immagini, scattate dal celebre duo di fotografi Inez & Vinoodh, vedono come protagoniste l’attrice e ambasciatrice del marchio Riley Keough e la modella Rianne van Rompaey, che ha sfilato in passerella per presentare la collezione.

Chanel Primavera Estate 2024, un mix di eleganza e stile retrò

La campagna Primavera Estate 2024 di Chanel celebra la femminilità in tutte le sue forme, dalle silhouette delicate e romantiche di Riley Keough all’energia vibrante e moderna di Rianne van Rompaey. È un’ode allo stile senza tempo e all’allure intramontabile della maison fondata da Gabrielle Chanel.

La collezione disegnata da Virginie Viard intreccia sapientemente l’eleganza senza tempo di Chanel con un’atmosfera rilassata e moderna. È un tripudio di colore, ricca di asimmetrie e motivi geometrici capaci di dare un ritmo leggero ed euforico al vestire. Ci sono le iconiche righe marinière dall’attitudine sporty chic sulle maglie a maniche lunghe con scolli ricamati di paillettes. Ma anche quelle multicolor dei tailleur in spugna, che diventano una reinterpretazione disinvolta dei codici più classici della maison.

Oltre alle righe, audaci stampe floreali e abiti in stile anni Sessanta creano un look retrò ma al tempo stesso fresco e contemporaneo. Riley Keough, nominata ambasciatrice Chanel lo scorso ottobre, con la sua presenza magnetica cattura l’attenzione negli scatti in bianco e nero della campagna. L’attrice indossa abiti dalle silhouette drappeggiate in pizzo e modelli che incarnano perfettamente l’essenza timeless della donna Chanel.

Rianne van Rompaey, invece, è immortalata in fotografie a colori che offrono una visione contrastante dell’estetica Chanel. La sua bellezza dinamica e la sua energia vibrante creano un ritratto multiforme e sfaccettato della donna della maison.