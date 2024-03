Non solo abiti e vestiti. Gli accessori sono i veri protagonisti della Primavera Estate 2024: ecco le principali tendenze moda

Dalle scarpe alle borse, dagli occhiali ai gioielli, le tendenze moda della Primavera Estate 2024 in tema di accessori offrono un’ampia varietà di scelta per tutti i gusti e le occasioni. Come al solito le sfilate SS24 hanno offerto una ricca panoramica sulle tendenze accessori della prossima stagione.

Dalle passerelle di Milano a quelle di Parigi, i designer hanno dato vita a creazioni uniche e originali, capaci di interpretare al meglio lo stile contemporaneo. Dai sandali flat di Valentino alle maxi bag di Tod’s, dai gioielli luminosi di Miu Miu alle collane di perle di Dolce & Gabbana, le proposte per la prossima stagione sono davvero infinite. Vediamo insieme le principali tendenze in tema di accessori per la Primavera Estate 2024. Ecco quali sono i modelli must have di scarpe, borse, occhiali e gioielli.

Accessori, le tendenze Primavera Estate 2024

Per creare look impeccabili è importante giocare con gli accessori, abbinandoli con stile e personalità. Un paio di sandali colorati possono dare un twist di vivacità a un look semplice, mentre una borsa capiente è l’accessorio perfetto per chi ha bisogno di praticità. I gioielli poi impreziosiscono e donano un tocco di eleganza a qualsiasi outfit. Gli occhiali da sole, infine, completano il look ed esprimono la nostra personalità.

Le scarpe della Primavera Estate 2024 sono all’insegna della comodità, senza però rinunciare mai allo stile. Sandali flat con maxi platform, come da Valentino e Bottega Veneta sono perfetti per le giornate in città. Per le serate più eleganti si possono scegliere invece sandali con tacchi scultorei, come quelli proposti da Saint Laurent e Amina Muaddi.

Le sneakers continuano ad essere un must-have anche in questa stagione, in versione chunky e colorata come da Gucci e Balenciaga, o in pelle minimal come da Loewe e Celine. Per chi ama osare, gli stivali cuissardes tornano alla ribalta in versione estiva, in pelle traforata o in materiali leggeri come il crochet, visti sulle passerelle di Fendi e Versace.

Borse, le it-bag della prossima stagione

Le borse della Primavera Estate 2024 sono capienti e pratiche, perfette per la vita di tutti i giorni. Le tote bag in tela e pelle, come da Max Mara e Tod’s, sono ideali per il lavoro o lo shopping, mentre le hobo bag, morbide e capienti, come da Alexander McQueen e Burberry, sono perfette per il tempo libero.

Le tracolle compatte, come le it-bag di Chanel e Dior, sono un must-have per le serate eleganti. Infine gli zaini, in versione mini o maxi, come da Prada e Louis Vuitton, sono perfetti per chi ama viaggiare o stare all’aria aperta.

Occhiali da sole, i trend Primavera Estate 2024

Anche gli occhiali da sole sono tra gli accessori protagonisti della Primavera Estate 2024, con modelli che spaziano dai classici intramontabili alle forme più innovative. L’importante è scegliere la montatura di occhiali più adatta alla forma del proprio viso. Le montature oversize, viste sulla passerella di Dior, continuano ad essere di tendenza, in acetato o metallo, con lenti colorate o a specchio.

Per chi ama un look vintage, gli occhiali da sole a farfalla come quelli proposti da Givenchy o la montatura cat-eye sono la scelta ideale. Per chi preferisce uno stile più minimal sono perfetti gli occhiali da sole squadrati o rettangolari come quelli di Prada.

Tra le novità di stagione, spiccano gli occhiali da sole con montature a mascherina, come i modelli in acetato e lenti colorate proposti da Gucci, che donano un tocco di mistero e glamour al look.

Gioielli: perle oversize, orecchini pendenti e cavigliere

I gioielli di tendenza sono luminosi e colorati, perfetti per dare un tocco di luce ai nostri look. Le perle oversize, che Simone Rocha propone non solo come collane, ma anche ricamate su colletti o come manico delle borse, sono un must-have per la stagione, mentre gli orecchini pendenti, con pietre colorate o strass, come da Valentino e Versace, sono perfetti per le serate più eleganti.

I bracciali rigidi, in oro o argento, come da Tiffany & Co. e Cartier, sono un classico intramontabile. Le cavigliere, impreziosite da charms o pietre preziose, come da Hermès e Chopard, tornano tra gli accessori di tendenza per la Primavera Estate 2024. Nella scelta degli accessori, lasciatevi ispirare dalle ultime tendenze moda e create il vostro stile unico e personale.