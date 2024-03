Con l’arrivo della bella stagione anche gli accessori si rinnovano. Ecco quali sono le borse di tendenza per la Primavera Estate 2024.

Le borse sono protagoniste indiscusse di ogni look, capaci di aggiungere un tocco di stile e personalità anche all’outfit più semplice. Dalle passerelle delle sfilate Primavera Estate 2024 alle foto postate sui social da influencer e Vip, emerge una varietà di borse di tendenza.

La scelta è veramente molto ampia. Dalle pratiche maxi shopper, super capienti e utilissime quando si viaggia o si ha l’esigenza di portare con sé più di quello che potrebbe contenere una borsetta dalla dimensioni piccole, alle mini clutch e pochette ecco le borse di tendenza per la prossima stagione

Borse, i modelli di tendenza per la Primavera Estate 2024

La comodità è un must per la stagione calda (e non solo), e le maxi shopper si confermano la scelta ideale per chi desidera una borsa capiente e versatile. Le troviamo in tela, pelle o tessuto tecnico, spesso impreziosite da stampe colorate o dettagli logati. Tra i modelli più cool, la Dior Book Tote in tela Oblique con maxi logo e la Saint Laurent Shopping Bag in pelle con tracolla a catena.

Per donare al look un tocco vintage e romantico tornano alla ribalta dagli anni ’80 e ’90 le borse a secchiello, proposte in diverse declinazioni. Dalle versioni in pelle morbida e capiente di Bottega Veneta al secchiello mini in misto lino e pelle di Prada, il secchiello è perfetto per aggiungere un tocco di originalità ad ogni outfit.

Un’allure retrò per le valigette, proposte in chiave moderna con dettagli contemporanei. Le troviamo in materiali pregiati come la pelle e il coccodrillo, ma anche in tela e tessuto tecnico. Tra i modelli da non perdere, la Gucci Horsebit 1955 in pelle con chiusura a morsetto e la Louis Vuitton Petite Malle in tela monogram con tracolla regolabile.

Per le serate eleganti o le occasioni speciali, le clutch e le pochette sono l’accessorio perfetto. Le troviamo in una varietà di forme e materiali, impreziosite da strass, paillettes e dettagli gioiello. Tra i modelli in tendenza di queste borse chic per la Primavera Estate 2024 troviamo la Jimmy Choo Cloud Clutch in raso di seta con cristalli Swarovski e la Bottega Veneta Cassette Clutch in pelle intrecciata con chiusura a scomparsa.

I modelli scelti di vip e influencer

Le star del web e del cinema non sono da meno in fatto di stile e dettano le tendenze anche in fatto di borse. Tra i modelli più amati dalle influencer, l’iconica Jacquemus Le Chiquito in miniatura, proposte in tantissime varianti di colore, e la Loewe Puzzle Bag con i suoi dettagli geometrici. Le vip invece preferiscono modelli più classici e iconici, come la Hermès Birkin e la Chanel Classic Flap Bag.

Borse, i colori di tendenza per la Primavera Estate 2024

La Primavera Estate 2024 esplode in una tavolozza di colori vibranti e vitaminici. Accanto ai classici bianco, nero e beige, emergono tonalità come il verde smeraldo, il giallo sole, il fucsia e l’arancione. Non mancano le stampe floreali e animalier, perfette per aggiungere un tocco di vivacità al vostro look.

Pr quanto riguarda i materiali, la pelle rimane uno dei must per le borse di alta gamma, ma si fanno largo anche alternative come il tessuto tecnico, la tela e il rafia. Per un tocco di originalità, scegliete modelli con dettagli in rattan, bamboo o plexiglass. Insomma, c’è davvero un’infinità di modelli e colori tra cui scegliere, in base al proprio stile e alle proprie esigenze. Trovare la borsa di tendenza perfetta per la Primavera Estate 2024 seguendo i nostri consigli sarà un gioco da ragazze!