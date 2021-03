Le borse a secchiello, come le donne dalla forte personalità, o si amano o si odiano. In entrambi i casi, oggi vi proponiamo quattro modelli chic e di tendenza tra i quali poter scegliere in base al vostro carattere.

Le borse a secchiello sono fondamentalmente di due tipi. Il primo viene tramandato di madre in figlia sin dalla prima meta del Novecento, il secondo è comprato solitamente on line e sfoggiato in vacanza vista la scarsa praticità in città. Vediamo i modelli più simpatici di stagione.

Borse a secchiello: un po’scomode, forse, ma bellissime

La borsa a secchiello Debby (sopra) di Ralph Lauren è perfetta per le più giovani ma anche le “non più ventenni” creative possono osare con un bright pink, magari sui sempre cool blue jeans ed una camicia bianca d’ordinanza. Costa 299 euro ed è bellissima per il foulard d’ispirazione equestre. La chiusura magnetica automatica e la tasca interna la rendono pratica mentre il logo lucido sul davanti si farà notare – ma non troppo -.

Il secchiello Phoebe di Burberry in total black nella prima immagine unisce lo stile pratico della silhouette con coulisse al fascino iconico del logo bianco a contrasto sulla borsa realizzata in nylon tecnico nero. Mood sportivo ed al contempo fashionable. Costa 350 euro e piacerà alle più sportive.

Esterno intrecciato a mano in rafia per la versione estiva della borsa a secchiello Farrow di Sézane. Costa 140 euro ed è acquistabile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del brand francese per scelta della creatrice Morgane Sézalory. Gli altri modelli che propone sono in serie limitata e vi faranno diventare dipendenti… Piace molto alle donne con stile bohemien ma conquisterà anche voi.

Etro (foto sotto) propone un secchiello in stile marina per 690 euro, sfondo bianco, tracolla removibile e regolabile, classica chiusura con coulisse, vanta dettagli in vera pelle ed è interamente prodotta in Italia. Decisamente adatta per le più nostalgiche.

Non è il modello di borsa più pratica, soprattutto quando si cercano le chiavi di casa ma è carina, femminile e dura nel tempo. Tutte dovremmo averne almeno una, in fondo la borsa a secchiello è simpatica e retrò quindi la bella figura è assicurata.

Silvia Zanchi