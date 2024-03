La Primavera 2024 porta una ventata di aria fresca tra i capelli, con tagli medi facili ma glamour, voluminosi e morbidi.

I capelli medi sono la lunghezza versatile per eccellenza, che si presta a una varietà di acconciature adatte a ogni occasione. Le tendenze parlano chiaro: via libera ad acconciature naturali, scalature sinuose e asciugature vaporose.

Le scalature, che donano morbidezza e glamour, si confermano infatti protagoniste sulle chiome di media lunghezza. Di tendenza anche la frangia oversize e morbida, che accarezza il viso e addolcisce i lineamenti. Vediamo insieme alcune delle tendenze più hot in tema di tagli per capelli medi da seguire per la prossima stagione.

Capelli medi, i tagli di tendenza per la Primavera 2024

Il caschetto, o bob, è il taglio corto più amato: originale ma adatto ad ogni personalità, dona un’aria sbarazzina e sensuale al tempo stesso. Inoltre, è molto versatile e può essere declinato in tante versioni diverse. Barbie Ferrera ad esempio lo ha sfoggiato in versione liscia sul red carpet degli Oscar 2024, mentre l’attrice Xochitl Gomez ha puntato su un caschetto con onde scolpite e punte pettinate verso l’alto, che ricorda lo stile anni Venti delle Flapper.

Tra i tagli di tendenza per la Primavera 2024 c’è il 90’s Bob, ossia un caschetto in stile anni ’90. Un’acconciatura pari con riga centrale e più voluminoso rispetto al classico bob, che richiama quella di Jennifer Aniston in “Friends”, per chi desidera un look vintage e di tendenza.

Chi ama osare con stile può puntare sullo Short Shag, una versione moderna del taglio anni ’70, caratterizzata da volume e movimento. Oppure il Lob Cut, un caschetto lungo e scalato come quello sfoggiato da Zendaya agli Oscar 2024, perfetto per chi desidera un look versatile e facile da gestire.

Per quanto riguarda lo styling, torna di tendenza la piega anni ’70 gonfia e vaporosa, perfetta per dare volume alle scalature e alle frange.

Capelli medi, come scegliere il taglio in base alla forma del viso

Il taglio di capelli, sia medio che corto, va scelto sempre in base alla forma del viso e allo stile personale. Se qualsiasi taglio medio sta bene a chi ha un viso ovale, per chi ha un viso tondo l’ideale è un lob scalato o un taglio shag con frangia laterale. Se la forma del viso è quadrata, invece, il taglio medio più adatto a valorizzarla è il lob lungo con onde morbide, o un taglio shag con frangia a tendina.