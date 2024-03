Con la bella stagione torna la voglia di colori freschi e luminosi per il make up: le tendenze trucco occhi per la Primavera Estate 2024

Come creare un trucco occhi personalizzato e di tendenza per la Primavera Estate 2024? Sicuramente armandoci di un po’ di fantasia e creatività, e soprattutto analizzando i trend più hot del momento. Ad esempio, i beauty look sfoggiati in passerella nelle ultime sfilate.

E anche i trend per il trucco occhi emersi sul palco di Sanremo 2024, come gli ombretti colorati e gli eyeliner grafici. I social media poi ci offrono una panoramica completa sulle tendenze trucco occhi per la prossima stagione. Su TikTok, ad esempio, spopolano i look glitterati e metallici.

Tendenze trucco occhi Primavera Estate 2024

La parola d’ordine per gli ombretti e gli eyeliner della prossima stagione è una: colore. Sguardi grafici e vibranti, dall’eyeliner bold alle linee geometriche colorate, hanno trionfato sulle passerelle di Versace, Valentino e Blumarine per un trucco occhi che non passa certo inosservato.

I colori di tendenza per la prossima stagione? Il verde lime, il giallo acceso e il rosa shocking, e anche il blu elettrico, il rosa shocking e l’arancione, da utilizzare per creare eyeliner grafici o sfumature vibranti sulla palpebra.

Via libera dunque a colori vivaci e vibranti sugli occhi. L’ombretto può essere applicato in modo sfumato o grafico, a seconda dell’occasione. Le tonalità pastello sono perfette per un look più romantico e delicato, come il trucco sfoggiato da Emma a Sanremo firmato Sephora e realizzato dal make-up artist Daniele Lorusso, MrDanielMakeup.

L’eyeliner grafico e geometrico

Altro trend per il trucco occhi Primavera Estate 2024 è l’eyeliner, che torna alla ribalta in versione grafica e geometrica. Come il make up di BigMama a Sanremo: eyeliner colorato e tracciato con linee spesse e precise, che crea un look di grande impatto, perfetto per chi vuole osare.

Annalisa, musa di Yves Saint Laurent Beauty, ha optato invece per un double winged liner creato per lei dalla make-up artist Greta Agazzi. Con l’aggiunta di una generosa dose di mascara, per regalare volume alle ciglia e sottolineare la profondità e la magnetismo dello sguardo. Le ciglia folte e voluminose sono un altro must per il trucco occhi della Primavera Estate 2024.

Trucco occhi Primavera Estate 2024, l’effetto smoky

Altra tendenza per il trucco occhi per la prossima stagione è l’effetto smoky, sia nella versione più intensa, adatta ad una serata o a un’occasione speciale, che in quella più delicata, proposto anche da Chanel nella sua collezione make up Les Nuits de Chanel. Realizzarlo è più semplice di quanto si possa pensare. Per realizzare un trucco smoky intenso, applicare sulla palpebra un ombretto nero fumé con un effetto sfumato.

Creare poi un punto luce sulla palpebra con un ombretto beige. Per definire lo sguardo applicare la matita nera lungo la rima delle ciglia superiori. Se si desidera aggiungere un tocco di luminosità, passare lungo la rima interna delle ciglia una matita di colore beige. Infine, per intensificare lo sguardo, applicare poi una generosa dose di mascara sulle ciglia.

Se si vuole ottenere invece un effetto smoky eyes più delicato, applicare una matita grigia lungo la rima delle ciglia superiori e inferiori per definire lo sguardo. Seguito poi da un ombretto kaki metallizzato su tutta la palpebra mobile, che va sfumato verso l’esterno. Per sottolineare l’angolo interno dell’occhio, applicare una matita marrone sfumando lungo la rima delle ciglia inferiori. Concludere sempre passando il mascara.

Consigli per un trucco occhi perfetto