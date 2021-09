Eyeliner colorato e ombretto: la nuova tendenza occhi 2021

By

L’eyeliner colorato e l’ombretto possono essere indossati insieme? Assolutamente sì, in un make up originale che unirà i pregi di entrambi i prodotti.

Nel corso degli scorsi mesi il trucco grafico è stato un vero e proprio must del make up occhi: semplice e di grande impatto era perfetto per farsi notare al di sopra della mascherina!

Naturalmente però le tendenze make up sono fatte per combinarsi all’infinito, così come dimostra quello che sta accadendo nelle prima settimane dell’autunno 2021.

Oggi l’ombretto e l’eyeliner colorato possono essere indossati insieme. L’obiettivo è creare un trucco occhi super originale che sia in grado di combinare la delicatezza dell’ombretto e la personalità decisa e inconfondibile del trucco grafico realizzato con l’eyeliner colorato.

Si tratta di un approccio al trucco sicuramente giovane e adatto alle donne che non vogliono passare inosservate e che non hanno paura di spingersi un po’ oltre i limiti del trucco standard, ma con la giusta combinazione di colori e di forme questo make up può essere indossato a tutte le età!

Come abbinare eyeliner colorato e ombretto: idee e combinazioni di colore

Quando si decide di utilizzare l’eyeliner per un trucco grafico combinato all’ombretto si deve essere pronte a utilizzare il colore in maniera originale e a studiare varie combinazioni prima di ottenere quella perfetta.

L’eyeliner colorato infatti può essere utilizzato in maniera molto intelligente per definire in maniera estremamente precisa aree di colore sfumato.

Tale definizione può avvenire attraverso colori simili o ad alto contrasto. Molto dipende naturalmente dall’effetto finale che si vuole ottenere: utilizzando colori ad alto contrasto si otterranno make up molto creativi e interessanti ma che potrebbero risultare un po’ “too much” da indossare ogni giorno.

La creazione di trucchi grafici con un’abbinamento di eyeliner e ombretto di colori simili, invece, permetterà di creare make up vistosi e originali ma di certo più facili da abbinare e da portare spesso.

Il consiglio è di scegliere sempre un colore o una palette di colori che si abbini alla carnagione e al colore degli occhi.

L’ideale è spingersi su colori freddi sugli occhi chiari e su colori caldi intensi come il fucsia o il rosa su occhi scuri, ma la verità è che ci si potrà sbizzarrire davvero con qualsiasi abbinamento di colori.

Inoltre, bisogna tener presente che l’eyeliner non deve necessariamente essere usato sulla palpebra superiore o verso il sopracciglio. Può anche essere utilizzato per colorare e sagomare la palpebra inferiore dell’occhio e, in questo caso, il consiglio è di sfumare con molta precisione il trucco sulla palpebra superiore.

Per serate particolari, invece, il consiglio è di utilizzare l’eyeliner per creare una forma chiusa intorno alla palpebra superiore e poi riempirla con ombretti di colore simile: si otterrà un perfetto mix tra uno stile di make up classico e uno vistosamente moderno.

Il trucco labbra ideale con eyeliner colorato e ombretto

Una delle regole d’oro del make up consiste nel creare un solo punto focale sul viso, in maniera da non disperdere l’attenzione dell’osservatore, facendo concentrare il suo sguardo solo sugli occhi o solo sulle labbra.

Trucci troppo carichi, che utilizzano colori e forme intense sia per gli occhi sia per le labbra finiscono inevitabilmente per risultare troppo carichi, difficili da portare e a volte di cattivo gusto.

Per questo motivo la scelta migliore che si possa fare con un trucco occhi realizzato con eyeliner colorato e ombretto è un trucco nude per le labbra.

Il top di tendenza del 2021 sono labbra nude e super lucide, possibilmente un po’ sporgenti e turgide.

Nel realizzare questo make up non si può ricorrere ai “trucchetti cromatici” che permettono di far apparire le labbra più grandi grazie all’uso intelligente di colori scuri e chiari. Molto meglio allora puntare su una costante beauty routine labbra, eseguendo uno scrub settimanale e utilizzando ogni sera una buona crema idratante. In questo modo si eviterà la formazione di pellicine e screpolature che non farebbero una bella figura con un trucco nude e lucido.

Infine, per chi ha le labbra davvero molto sottili, l’ideale è l’utilizzo di un lip plumper trasparente, in grado di gonfiare le labbra in pochi istanti lasciandole del loro colore naturale.