By

Il principe Harry e Meghan Markle si sono sempre distinti dal resto della famiglia reale britannica, ma nessuno si sarebbe aspettato questo colpo di scena improvviso.

Meghan Markle e il principe Harry sono da anni una coppia chiacchieratissima, spesso sulle prime pagine dei giornali scandalistici di tutto il mondo. Questa volta, però hanno davvero sorpreso tutti con una notizia inaspettata.

Sembrerebbe, infatti, che i reali di Sussex abbiano deciso di trascorrere le festività natalizie di quest’anno a Londra (nella splendida casa Windsor) insieme ai due figli Archie e Lilibet Diana.

Sarà un rientro in gran stile per la coppia (stabilitasi definitivamente degli States), e un’occasione per ricucire i rapporti con la regina e il resto della Royal Family. Persino con l’erede al trono William, infatti, c’era stato un acceso litigio che aveva portato i due fratelli ad allontanarsi l’uno dall’altro.

D’altro canto, anche il rapporto tra Meghan e Kate non erano idilliaci e, forse, questa inaspettata reunion darà modo a entrambe di appianare le divergenze e trovare un punto d’incontro.

Quando è previsto l’arrivo dei Sussex?

Il ritorno dei duchi di Sussex è previsto verso la fine di dicembre, e la loro permanenza al Palazzo Reale potrebbe non essere così breve. I principe Carlo che la regina Elisabetta non staranno più nella pelle all’idea di conoscere finalmente la nipotina Lilibet Diana, il cui nome è un tributo sia alla regina (Lilibet è, infatti, il suo nomignolo tradizionale in famiglia) che all’indimenticabile Lady Diana, mamma di Harry e William.

Alcune voci provenienti da Buckingham Palace, inoltre, affermano che un riavvicinamento familiare sia caldeggiato vivamente sia dai Sussex che dai Windsor, probabilmente per permettere ai figli (sia di William e Kate che di Harry e Meghan) di crescere in un’atmosfera più serena.

LEGGI ANCHE–> Harry e Meghan, provocazione choc a New York: il gesto contro la Regina