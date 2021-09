Il Principe Harry è ingrassato: Meghan bellissima, lui con la pancetta!

Il Principe Harry è ingrassato rispetto qualche tempo fa, ma sono scherzi della vita matrimoniale con cui tutti gli uomini devono confrontarsi prima o poi.

Un po’ di onestissima pancetta in più non sarebbe un vero problema per il bellissimo Harry, se non fosse che i suoi rotolini sono finiti in prima pagina su uno dei giornali più prestigiosi d’America!

I Duchi di Sussex infatti sono stati scelti dalla rivista Time per una delle copertine più ambite dell’anno, quella dedicata agli americani più influenti del momento a livello mondiale.

Secondi il Time i Duchi di Sussex sono quindi una coppia giovane, di estremo successo in grado di influenzare le masse con i loro comportamenti, con le loro scelte di vita e anche in virtù della loro comunicazione.

Proprio la comunicazione non verbale però è quello che ha fatto storcere il naso a parecchie persone dopo l’uscita della copertina. Per quanto Harry e Meghan siano davvero bellissimi e immortalati uno di fianco all’altra, guardando la loro foto di coppia non si può fare a meno di pensare che uno dei due sia il dominante e che l’altro sia “schiacciato” dalla personalità dell’altro.

Un’esagerazione? Assolutamente no, almeno stando a quanto si dice su molti media britannici.

Harry ingrassato e Meghan trionfante: com’è davvero la coppia Sussex

Per il Time, che ha deciso di celebrare la coppia come una delle più forti e iconiche del momento, Harry e Meghan sono una coppia affiatata e paritaria, nella quale i due partner lavorano insieme.

Nella fotografia però, come si può notare anche solo guardando il viso dei due, Meghan si trova in posizione avanzata rispetto a Harry e i suoi capelli lunghi, portati morbidi e vaporosi sulle spalle, regalano un volume più imponente alla sua figura.

Harry appare seduto appena dietro di lei, in maniera che la sua testa sia alla stessa altezza della moglie, la mano appoggiata sulla spalla di lei.

Guardando l’immagine a figura intera, però, si nota che la maglia di harry fa una strana curvetta all’altezza del ventre e si può facilmente intuire che il fisico del Principe si sia un po’ appesantito nell’ultimo periodo.

Del resto Harry non è più un ragazzino, il 15 Settembre ha compiuto 37 anni (festeggiati in maniera davvero gelida dalla famiglia reale!) e avere un fisico più maturo è perfettamente normale a quell’età.

C’è anche la possibilità, però, che a far venire la “pancetta” di Harry sia stata la posizione un po’ piegata in avanti, che abbia portato il ventre a sporgere, come capita a tutti.

Ma a parte quegli ipotetici chiletti in più del Principe Harry, cosa si dovrebbe davvero cogliere da questa copertina?

Che Meghan è in una posizione dominante, messa in luce dal bellissimo completo bianco e dai capelli portati così gonfi, a ricordare una criniera. Relegato al secondo piano, Harry è vestito di nero, quindi cromaticamente meno appariscente della moglie e si appoggia a lei.

Si potrebbe interpretare il gesto come un segno di protezione e di affetto nei confronti di Meghan, ma quest’interpretazione non convince del tutto, perché Harry sembra appoggiare tutto il proprio peso sulla spalla di Meg.

Per quanto riguarda la Duchessa, invece, Meghan non ha alcun contatto con il marito, è completamente centrata sulla sua figura e ha le mani elegantemente raccolte in vita.

La figura di Meghan sembra una colonna forte e inamovibile, quella di Harry è piegata su se stessa e relegata al secondo piano.

Il Principe è stato preso in giro in maniera più o meno feroce per la scelta compositiva della copertina del Time e sono spuntati su Instagram anche delle vere e proprie vignette che lo vedono protagonista e in cui non fa una bella figura.

“Ehi Meghan, mi sono nascosto! Tu hai finito di contare?” chiede Harry, in questo fotomontaggio in cui la moglie sembra averlo convinto a giocare a nascondino.

Nel frattempo si è saputo che Harry e Meghan hanno festeggiato il compleanno di lui con una “modesta cena in famiglia”: i Sussex avrebbero deciso di non organizzare nulla di esagerato per rispetto a chi sta soffrendo per i nuovi scontri in Afghanistan e per la pandemia di Coronavirus non ancora debellata.

Peccato che, quando si è trattato di festeggiare il suo compleanno, Meghan abbia pensato molto più in grande, organizzando un’iniziativa che ha coinvolto moltissime donne famose in giro per il mondo. Anche in quel caso, Harry è stato relegato a un ruolo davvero marginale che ha fatto sparlare la stampa.

