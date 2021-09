Compleanno del Principe Harry: per lui solo stories (pure bruttine!)

By

Il compleanno del Principe Harry, esattamente come quello di tutti i membri della famiglia reale, è sempre stato festeggiato con un post sui vari account social ufficiali. E quest’anno?

Quest’anno le cose sono andate un po’ diversamente. I tre account principali della Royal Family, infatti, hanno ricordato l’evento, ma lo hanno fatto in un modo che probabilmente ha deluso il festeggiato. Perché?

Da diverso tempo ormai il Duca di Sussex non è più parte della Famiglia Reale, anche se continua a mantenere i titoli di Principe (ottenuto per nascita) e quello di Duca (regalo della nonna in occasione del matrimonio).

Per questo motivo non si parla più di Harry sugli account social dei royals e l’account Instagram Royal Sussex, utilizzato da Harry e Meghan, è stato disabilitato nel momento in cui la Megxit si è conclusa.

Nonostante le necessarie misure di “divorzio” tra i Reali e il Principe Harry, però, i legami familiari non possono essere cancellati con un colpo di spugna, tanto è vero che Harry è recentemente comparso al fianco di William per l’inaugurazione della statua di Lady Diana che i due fratelli avevano commissionato anni fa.

In questo equilibrio precario tra l’affetto familiare e la distanza istituzionale, le festività sono sempre un’occasione difficile da gestire, e la famiglia reale stavolta lo ha fatto con un po’ di quel sano distacco tipicamente inglese.

Le 3 stories dei Royals per il compleanno di Harry

Come sono i rapporti familiari del Principe Harry, al di là dei rapporti ufficiali con la sua famiglia? Beh, non sono troppo sereni, dal momento che Harry ha detto peste e corna dei suoi parenti accusandoli, tra l’altro, di aver fatto commenti razzisti sul colore della pelle di Archie.

Com’era prevedibile, dopo le accuse di Harry e Meghan in diretta televisiva, il Principe Carlo non parla più con Harry: tutte le comunicazioni strettamente necessarie avvengono attraverso gli avvocati.

Anche il Principe William è piuttosto freddo con il fratello: quando si sono incontrati per la statua di Diana pare che si siano incrociati “dietro le quinte” dell’evento solo per una decina di minuti e che, in quei dieci minuti, siano riusciti a litigare.

E la nonna? Ovviamente la Regina non fa trasparire nulla dei suoi sentimenti, come ha sempre fatto per il suo lunghissimo regno, ma sul suo profilo ufficiale Instagram è comparsa una storia molto carina (forse l’unica carina) con cui si celebra il compleanno di quello che (almeno una volta) era il suo nipote preferito.

Leggi Anche => Ecco chi è la nuova nipote preferita di Elisabetta dopo “il tradimento” di Harry

Nella storia realizzata dallo staff della Regina il compleanno di Harry viene festeggiato ricordando tutti gli aspetti della sua vita: il suo lavoro come working royal (ormai concluso), il suo matrimonio con Meghan e il suo impegno umanitario sull’esempio della madre Diana.

Inoltre, i palloncini colorati e la torta danno un tocco allegro e informale agli auguri di compleanno. Questa story rappresenta davvero i sentimenti della Regina nei confronti del nipote? Beh, sicuramente sì, ma riesce anche a celare la rabbia di Elisabetta II, che di certo non ha apprezzato la crociata contro la famiglia reale che Harry e Meghan stanno compiendo.

Una story ipocrita? Non possiamo dirlo con certezza, quindi ci limiteremo a definirla “diplomatica”!

Per quanto riguarda invece l’account ufficiale del Principe Carlo e di Camilla, abbiamo trovato una story molto più scarna, in cui qualcuno ha accuratamente tagliato via Meghan dalle celebrazioni.

La Duchessa, infatti, non compare in nessuna (ma proprio nessuna!) delle fotografie scelte per l’occasione. Se non è una dichiarazione di guerra questa!

Come si vede, inoltre, lo staff del Principe Carlo ha pubblicato due foto padre – figlio, come se volesse ricordare al Principe il suo percorso di vita, durante il quale Carlo ha sempre cercato di essere al suo fianco. Che sia un invito a scendere a più miti consigli e cercare una riappacificazione? Probabilmente sì, ma nel frattempo i loro avvocati hanno un sacco di lavoro da fare!

Infine, la story più glaciale di tutte, quella che sicuramente avrà deluso Harry più di tutte le altre, quella che segna praticamente il punto di non ritorno nei rapporti del Duca con la Royal Family.

Sul profilo Instagram ufficiale di William e Kate (che ricordiamo saranno Re e Regina d’Inghilterra) è comparso un messaggio di auguri scritto che trasmette la stessa simpatia e lo stesso coinvolgimento di un epitaffio funebre.

A trasmettere il (presunto) affetto di William e Kate soltanto un punto esclamativo e un palloncino rosso che a noi ha ricordato inevitabilmente …

Speriamo solo che il compleanno di Harry non sia stato un film horror in casa Sussex!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!