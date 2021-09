Ecco il trucco per far diventare una birra ghiacciata in soli 3 minuti

Hai voglia di bere una birra ma ti accorgi all’ultimo minuto di non averla messa in frigo: ecco il trucco per farla diventare ghiacciata in soli 3 minuti.

Quante volte vi sarà capitato di voler assaporare una birra fresca, toglierla dal frigorifero, stapparla, versarla in un bicchiere o berla direttamente dalla bottiglia ma accorgervi all’ultimo minuto che vi siete scordati di metterla al fresco.

O magari tornata dal supermercato ed è l’ora di fare l’aperitivo ma la vostra birra anziché essere bella ghiacciata, è lì calduccia nelle buste della spesa. Come fare? Metterla nel congelatore è la prima idea che ci passa per la testa ma non è la soluzione più veloce.

Esiste infatti un trucco per far raffreddare la birra in pochi minuti: scopriamo come farla diventare ghiacciata e pronta da bere in soli 3 minuti.

Il trucco per far raffreddare la birra e farla diventare ghiacciata

A chi non è mai capitato di acquistare la birra, di volerla bere, ma di non aver fatto in tempo a tenerla abbastanza in frigorifero così da poterla gustare come, in effetti, deve essere e cioè gelata.

Un classico inconveniente che purtroppo prima o poi sarà capitato a tutti e allora la soluzione se non si vuole fare un salto al bar ad acquistarne una gelata è quello di sfruttare un piccolo trucchetto che in soli 3 minuti vi permetterà di raffreddare la vostra birra e potervi finalmente gustare quel boccale con le goccioline sul vetro.

La soluzione di metterla in freezer è del resto quella più gettonata, ma ovviamente anche in questo caso occorre aspettare del tempo, almeno 30-40 minuti, ma la voglia di berla però non resiste a tanto. Come fare allora?

Il primo trucco che vi forniamo e anche il più semplice è quello di utilizzare un panno, va bene uno straccetto da cucina, un tovagliolo o se proprio non lo avete potrete utilizzare anche della carta da cucina, anche se quello di stoffa è più consigliato. Basterà bagnarlo con l’acqua fredda del rubinetto, quindi avvolgete la vostra birra e la riponete così com’è in freezer. Nel giro di pochi minuti la vostra birra sarà subito fredda. In 3 minuti otterrete un birra gelata e se la volete ancora più fredda basterà attendere qualche minuto in più.

Oltre a questo trucco a dir poco infallibile esiste un altro metodo ed è quello di prendere un catino o un recipiente di una grandezza tale da riuscire a contenere la bottiglia o le bottiglie di birra. Quindi inseriamo all’interno acqua e ghiaccio e del sale grosso.

Quest’ultimo abbassa il punto di congelamento dell’acqua, in questo modo il ghiaccio si scioglierà subito e l’acqua diventerà a dir poco ghiacciata. A questo punto inseriamo le bottiglie e nel giro di qualche minuto anche la birra sarà così fredda pronta per essere stappata e bevuta.

Grazie a questi due facili trucchi non sarà più un problema poter gustare una birra gelata anche all’ultimo minuto.