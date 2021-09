Cinque abbinamenti di tendenza con i nostri tanto amati stivali di camoscio

Un po’ come per Jane Austen, anche nella moda ci sono splendide creazioni destinate a restare sole o indossate una volta per poi essere dimenticate. Per vostra fortuna, non è il caso degli stivali di camoscio. Oggi infatti vedremo cinque match per essere impeccabili in ogni occasione.

Ci sono capi ed accessori che, per quanto siano meravigliosi da vedere, nel momento in cui li si vuole abbinare, non sapendo bene con cosa stiano meglio, finiscono con il restare nei secoli “parcheggiati” nel nostro guardaroba. Risultato? Indossiamo le stesse cose e ci perdiamo così look creativi. Un valido esempio sono gli stivali di camoscio che proprio in questo periodo – ma anche per tutto l’inverno – tornano alla ribalta. Scopriamo cinque outfit semplici e di tendenza con questi morbidi stivali.

Stivali di camoscio: cinque abbinamenti cool

La prima idea è quella di optare per un modello flat da portare con jeans super aderenti, un blazer in tinta unita color panna così da creare un buon contrasto con il jeans oppure della stessa identica tonalità dei nostri stivali in camoscio.

I più difficili da abbinare, secondo molte di voi, sono quelli color cuoio. Partiamo con la borsa che dovrà essere in camoscio e pelle come quelle di Chloé a 960 euro in misto pelle di vitello o della linea giovane See by Chloé (si trova a 265 euro la tracolla). Una camicia bianca con ruches – di Zimmermann costa 683 euro – ed una gonna british sono la soluzione ideale per l’orario aperitivo e per le serate di inizio ottobre.

No ai collant se si sceglie un abito e gli stivali in camoscio sono beige, rossicci e marroni. Si accettano con i modelli neri e grigio scuro a patto che siano dell’ identico colore. Sempre valido quindi ciò che dice la nonna ” se bella vuoi apparire un poco devi soffrire”. Un abito a trapezio ed un trench sono perfetti per le giornate busy in città.

Se siete in forma allora potete osare con una bella minigonna in camoscio che sia di colore diverso rispetto agli stivali. Un esempio è la mini bordeaux di Terranova con bottoni sul davanti al prezzo di 19,99 euro oppure un altro è la mini di Asos a 15,90 euro scontata del 50%, entrambe ottime se portate con uno stivale grigio.

Per le più grintose è decisamente ok decidere di indossare un leggins in pelle nera, stivali in camoscio neri con tacco alto, maglione over e sotto una camicia con colletto a vista. Tocco di classe il cerchietto colorato. In camoscio, of course.

LEGGI ANCHE: Cinque modi diversi per indossare una gonna in pelle nera e sentirti una top model (chedonna.it)

Silvia Zanchi