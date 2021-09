Anticipazioni Beautiful, guerra tra le regine della soap

Anticipazioni Beautiful. Nuove importanti rivelazioni dall’America: le regine della soap sono di nuovo in guerra! Ecco di chi parliamo e quali sono i motivi.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta in arrivo per noi direttamente dall’America. Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuovi imput e informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni, clamoroso ritorno di fiamma? Colpa di un tradimento Beautiful anticipazioni dall’America: Katie contro Quinn, colpa di Eric? Importanti anticipazioni di Beautiful direttamente dall’America. Gli autori hanno ormai accettato con un benestare la storyline che lega Eric Forrester a Quinn, concedendo alla coppia di instaurare un matrimonio aperto.

Se avete seguito le nostre anticipazioni fino ad oggi, sapete che, Eric ha accettato che la moglie Quinn possa soddisfare i suoi bisogni più intimi con l’amante Carter, a causa della sua impotenza.

Ma nuovi tasselli si aggiungono in questa storia. Sembra proprio che nelle prossime puntate americane di Beautiful, la storyline del matrimonio aperto di Eric e Quinn Forrester potrebbe già arrivare a conclusione. In quando seppur la vicenda aggiunga un po’ di brio e pepe nella vita di Eric e Quinn, la storia porta con sé un alone di tristezza: quella di un uomo anziano che, dopo una diagnosi di impotenza, sembra vedersi come un uomo a metà, incapace di soddisfare la propria compagna.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, pur di non farle perdere quella parte più carnale della vita, Eric è ricorso a Carter Walton, con cui la designer lo ha tradito mesi fa dopo mesi di freddezza da parte del consorte. Un comportamento, quello di Eric, come emerso di recente, non dettato dall’incapacità di perdonarle gli intrighi contro Ridge e Brooke Forrester, bensì dal desiderio di tenerle nascosto la mancanza di vigore fisico.

Seppur con iniziale riserbo, sia Quinn che Carter hanno poi ceduto alla passione. Eric indubbiament ha voluto precisare a Carter una questione: lui serve come mezzo che dia a Quinn quello che non può dargli lui stesso, ma mai l’avvocato dovrà ritenere che sua moglie gli appartenga.

Il comportamento del patriarca, come vi abbiamo già segnalato, non piace però ai suoi cari, che, inconsapevoli di questa decisione dell’uomo, sono esterrefatti che Eric possa aver perdonato il tradimento. In particolare Katie Logan ne è sconvolta, al punto che, sebbene bonariamente, lo stesso Eric le ha dovuto fare presente che lei lo ha fatto molte più volte con Bill.

La sorella di Brooke e di Donna sarà dunque molto coinvolta dalla situazione di Eric, senza neppure conoscere il suo segreto. Infatti, sembra evidente che Katie ed Eric si avvicineranno aprendosi sulle rispettive situazioni personali ed Eric farà a lei la prima confessione. Lo stilista, a quanto pare, la informerà della decisione presa sul proprio matrimonio. E, a quel punto, il segreto verrà scoperto.