Una Vita anticipazioni: una nuova e clamorosa coppia

Anticipazioni Una Vita, un nuovo amore e un nuovo personaggio all’orizzonte di Acacias. Tutto ruoterà intorno a Anabel

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: Miguel arriva ad Acacias e si innamora di Anabel

Nuove importanti anticipazioni sulla nostra telenovela spagnola preferita. Nella prossima puntata di Una Vita, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere il giovane Miguel Olmedo (Pablo Carro). Avvocato di professione, il giovane arriverà ad Acacias insieme ai nonni Roberto (Mikel Larrañaga) e Sabina (Ana Goya) e fin da subito concentrerà le sue attenzioni sull’impertinente Anabel Bacigalupe (Olga Haenke).

Se avete seguito le nostre anticipazioni, sapete che per via della morte di Ildefonso (Cisco Lara) e dei conseguenti problemi che nasceranno con la figlia Camino (Aria Bedmar), Felicia Pasamar (Susana Soleto) penserà infatti di vedere la sua attività di ristorazione al fine di ripartire da zero e trasferirsi a Santander. La venderà proprio ai nonni di Miguel.

Ma concentriamoci sulla cosa più importante: Miguel darà il via ad un vero e proprio corteggiamento nei riguardi di Anabel, tant’è che attaccherà bottone con lei ogni volta che sarà nelle sue vicinanze. Da un lato la Bacigalupe tenterà di non dare troppe rassicurazioni al giovane (anche se sarà chiaro che si sente per lo meno lusingata dalle sue continue attenzioni), dall’altro l’Olmedo persisterà nel suo intento e, in più di un’occasione, riuscirà a strappare un sorriso alla fanciulla, che ad un certo punto cederà alla corte.