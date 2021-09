Beautiful anticipazioni: un clamoroso ritorno di fiamma con importanti conseguenze sono in arrivo. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

E’ una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria.

Beautiful anticipazioni dall’America: Steffy potrebbe essere incinta, ecco chi è il padre

Nelle prossime puntate di Beautiful, la giovane Forrester accoglierà tra le sue braccia l’ex marito, distrutto per il presunto tradimento di Hope. Si prospettano dunque grandi risvolti per le vite dei nostri amati protagonisti. In particolare secondo le anticipazioni delle prossime puntate vedremo un Thomas sempre più ossessionato da Hope e tornerà a tormentarla. La situazione precipiterà dopo che il giovane Forrester vedrà nel magazzino di famiglia un manichino con le fattezze della sua amata. Nel frattempo, Steffy e Finn continueranno a vivere la loro storia d’amore. Tutto sembrerà procedere per il meglio, fino a quando Liam non resterà spiazzato da una scena devastante che vedrà da dietro una porta.

Le anticipazioni di cui vogliamo parlarvi oggi, sono le anticipazioni dei prossimi episodi italiani. Nel dettaglio Thomas troverà nel magazzino dell’azienda di moda un manichino con le fattezze di Hope, progettato per la sua nuova collezione. Davanti al fantoccio, perderà completamente la testa e penserà di portarlo nel suo appartamento e comincerà a parlargli, ordinandogli addirittura di uccidere Liam, l’unico ostacolo al loro amore impossibile. La situazione diventerà presto ingestibile.

Il rapporto tra Hope e Thomas sarà sempre più particolare. Succederà un’evento che cambierà il corso degli eventi della soap opera. Non vedendo tornare Hope all’orario stabilito, Liam si preoccuperà e così si recherà all’appartamento di Thomas, dove sarebbe appunto dovuta andare la moglie per chiarire una questione di lavoro.

Liam, aprendo la porta, si troverà davanti una scena spiazzante: Hope e Thomas si stanno baciando con passione. Peccato che quella che crede essere sua moglie sia in realtà il manichino rubato dal giovane Forrester all’azienda di moda.

Spiazzato e furioso, Liam correrà via senza dire nulla e il primo posto dove avrà il desiderio di andare sarà la casa di Steffy, il suo porto sicuro di sempre. Steffy accoglierà Liam con amore, cercando di calmarlo. I due, complice qualche bicchiere di troppo, finiranno per fare l’amore. La mattina seguente, Steffy si renderà conto di aver commesso una leggerezza. Ora è fidanzata con Finn, il medico che l’ha curata e supportata nel difficile periodo di convalescenza dopo l’incidente in moto. Ma dubita di essere rimasta incinta.