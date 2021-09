Anticipazioni Beautiful: torna il triangolo che non avrà mai fine

Beautiful, anticipazioni direttamente dall’America. Torna il famoso triangolo che non avrà mai fine

Settembre è arrivato e con esso arriveranno anche le nuove puntate delle serie più seguite e chiacchierate della storia della Televisione. Fra queste, immancabile Beautiful. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia. Esattamente una delle soap longeve della storia della T è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Ma oggi vogliamo parlarvi di alcune anticipazioni che arrivano direttamente dalla patria: esatto, oggi vi riporteremo alcune anticipazioni direttamente dall’America.