Una Vita anticipazioni: un addio e un confronto durissimo

Anticipazioni Una Vita. Tempo di cambiamenti ad Acacias. Nuove vendite, nuovi arrivi e nuovi addi. Ecco cosa accadrà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: Un addio e un confronto molto duro

Nelle puntate italiane di Una vita sino al 3 ottobre ci saranno due importanti novità: Camino dirà alla madre di essere la causa della sua infelicità e Felipe vorrà lasciare il paese.

Molto importante sarà svelano che Camino Pasamar (Aria Bedmar) si rivolgerà in un malo modo alla madre Felicia (Susana Soleto) e le ordinerà di andarsene dal suo appartamento. Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) invece sarà deciso a lasciare Acacias 38, dopo non essere riuscito a dimostrare la colpevolezza di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Nonostante ciò l’avvocato non mollerà la presa, visto che farà sapere ai suoi amici Liberto e Ramon di aver deciso di presentarsi di nuovo in tribunale. Successivamente Genoveva tenterà di fare pace con Casilda sapendo che era molto legata a Marcia, invece Velasco avrà l’obiettivo di far fallire il matrimonio di Salmeron in maniera definitiva.

Nel frattempo il commissario Mendez confesserà a Felipe dei dettagli sul passato di Laura, la quale intanto desterà dei sospetti a Genoveva: in particolare quest’ultima non si fiderà della domestica dopo averla sorpresa con Aurelio.

Intanto Marcos e Felicia decideranno di annunciare la loro storia d’amore, mentre Mendez si dirà disposto a proteggere Laura dalle minacce di Genoveva e Velasco. La domestica purtroppo non ammetterà alle forze dell’ordine di essere stata sottomessa da Salmeron e Javier. A questo punto Genoveva farà sapere a Felipe di aver ritirato la denuncia presentata contro di lui: quest’ultimo, stufo delle continue macchinazioni della moglie, si sfogherà sulla tomba della defunta Marcia, promettendole che riuscirà a ottenere giustizia.