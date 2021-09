Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Anticipazioni Una Vita. Tempo di cambiamenti ad Acacias. Nuove vendite, nuovi arrivi e nuovi addi. Ecco cosa accadrà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita: Felicia vende il ristorante, ecco a chi

Tempo di grandi cambiamenti nelle nuove puntate italiane in onda su Canale 5 di Una Vita. Infatti sembrerebbe proprio che il ristorante Nuovo Secolo XX dell’arcigna Felicia Pasamar (Susana Soleto) deciderà infatti di disfarsi della sua attività di ristrutturazione, motivo per cui accetterà di venderla a Sabina Muñiz (Ana Goya). Una scelta dura, forte e decisa che genererà non poche preoccupazioni nel corso delle puntate.

Se avete seguito le anticipazioni delle scorse settimane saprete che Sabina si presenterà a cena nel locale di Felicia accompagnata dal marito Roberto Olmedo (Mikel Larrañaga). Fin da subito, i due mostreranno interesse per come la Pasamar gestisce il Nuovo Secolo XX, tant’è che pochi giorni dopo, tramite il nipote e avvocato Miguel (Pablo Carro), faranno arrivare alla donna una vera e propria offerta per comprare il ristorante.

Inizialmente, Felicia sarà estremamente scettica di fronte a tale prospettiva e non se la sentirà di accettare. Tuttavia, ciò che succederà alla figlia Camino (Aria Bedmar) le farà cambiare radicalmente prospettiva. La morte di Ildefonso infatti è stato un trauma talmente forte da spingere Felicia a cambiare idea.

A quel punto, visto che Camino le rinfaccerà di non essere mai stata felice nel suo matrimonio perché in fondo non ha mai smesso di amare Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), Felicia si sentirà estremamente in colpa per tutto il dolore che avrà procurato a Camino e di conseguenza cercherà delle nuove spinte e motivazioni per ricominciare da zero la sua vita.

E così, dopo aver fatto una misteriosa telefonata, la signora Pasamar si metterà in contatto con Miguel per dirgli che ha deciso di vendere il ristorante a Sabina.