Belen Rodriguez: nel giorno del compleanno, arriva il messaggio più atteso

Belen Rodriguez, nel giorno del suo 37esimo compleanno, riceve il messaggio di auguri più belle e più atteso, foto.

Belen Rodriguez compie oggi 37 anni. Per la showgirl argentina è un compleanno importante. E’ il primo, infatti, da mamma bis e il secondo accanto al compagno Antonino Spinalbese. Bellissima e felice, Belen si sta godendo il giorno più bello e l’amore delle persone più importanti tra le quali mamma Veronica a cui è fortemente legata.

Belen Rodriguez è legatissima alla propria famiglia. Per poter stare accanto ai figli Belen, Cecilia e Jeremias che vivono da anni in Italia, mamma Veronica e papà Gustavo hanno lasciato l’Argentina per vivere a Milano. Belen, nelle varie interviste rilasciate in questi anni, ha spesso parlato del legame con i genitori che ringrazia puntualmente per tutto quello che hanno fatto per lei.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez piange in diretta: la richiesta per le donne partorienti

Compleanno Belen Rodriguez: il messaggio di auguri di mamma Veronica

Nel giorno del compleanno della sua primogenita, Veronica Cozzani, la mamma di Belen, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Belen tredicenne scrivendo un bellissimo messaggio di auguri.

“Tantissimi auguri a questa ragazzina di 13 anni che aveva tanti sogni che ha realizzato, che è diventata mamma e che vive la sua vita cercando di essere felice, che cade e si rialza! Ma che ha gli strumenti e la visione per continuare ad andare avanti, godendosi appieno la sua vita! È molto bello vederti divertire come quando eri così piccolo! Tienilo sempre! Buon compleanno figlia! Ti amo così tanto!“, ha scritto mamma Veronica a cui Belen ha fatto i due regali più grandi, Santiago e Luna Marì.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez: dagli ex agli scandali, 5 curiosità inedite

Anche Antonino Spinalbese ha fatto gli auguri a Belen pubblicando una loro foto tra le storie di Instagram. In un anno, Antonino ha regalato a Belen amore e felicità come ha raccontato la Rodriguez nell’intervista rilasciata a Verissimo.

“Antonino non è svenuto completamente, ma gli si sono ammosciate le gambe, è quasi caduto su di me. Poi gli ho detto ‘guarda che sono io che sto partorendo’. Tuttavia, è un papà dolcissimo. Ha perso completamente la testa e ama follemente sua figlia. È un padre spettacolare, veramente bravo”.