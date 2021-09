Belen Rodriguez: dagli ex agli scandali, 5 curiosità inedite

Belen Rodriguez è uno dei volti tv più famosi e apprezzati di sempre, ma credi di conoscere tutto su di lei? Ecco 5 cose che sicuramente non sai di lei.

Belen Rodriguez è senza dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani. Questa sera, la bella modella argentina, tornerà in onda con una nuova edizione di Tu sì que vales. Edizione che, pensate un po’, ha registrato poco dopo aver dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì.

Nel corso di questi ultimi anni la sua presenza ha dominato il mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, consacrandola tra i personaggi preferiti dal pubblico nostrano. Spesso i suoi fan, a causa della sua esposizione mediatica, sono convinti di conoscere tutto su di lei, ma noi abbiamo deciso di sfidarti e metterti alla prova. Rivelandoti 5 cose che sicuramente non conosci su Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE –> Sapete dove va a scuola Santiago, il figlio di Belen e Stefano? Non è per tutti

5 cose che non conosci di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez non ha di certo bisogno di presentazioni. In quanto durante il corso di questi anni è riuscita ad emergere ed ad affermarsi sul piccolo schermo degli italiani e non solo. La bella modella argentina è anche molto seguita sul web, dove è solita condividere attimi della sua vita quotidiana ed aspetti più professionali della sua vita.

Tutti pensano di conoscere ogni cosa di lei, ma vi dimostreremo che vi sbagliate proponendovi 5 cose che non sapete su di lei. La prima riguarda suo figlio Santiago, nata dal matrimonio, purtroppo giunto al capolinea, con Stefano De Martino. L’ometto di casa, nonostante passi molto tempo con la famiglia di lei, è particolarmente legato alla sorella del conduttore di Stasera Tutto è possibile, Adelaide.

LEGGI ANCHE –> GF Vip: gli esclusi | Parla l’ex di Belen | Brutto colpo per Milly Carlucci

La Rodriguez è al timone di Tu sì que vales fin dalla sua prima edizione, mentre i compagni che l’hanno accompagnata durante il corso di questi anni si sono sempre alternati, ma sapete che era in lizza per condurre il Grande Fratello Vip? La produzione però optò prima per Ilary Blasi e poi per Alfonso Signorini.

Tutti i fratelli Rodriguez hanno preso parte all’Isola dei Famosi e di recente anche Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia, ha fatto il suo debutto all’interno del reality show di canale 5. Insomma, sembra essere quasi diventato un segno distintivo della famiglia.

Non solo moda e il piccolo schermo, Belen ha anche recitato al cinema prendendo parte al cinepanettone realizzato da Christian De Sica, Natale in Sudafrica. L’ultima curiosità, invece, riguarda il suo profilo Instagram. Sapete che è stata accusata di aver rubato alcuni scatti di altre modelle pubblicandoli sul suo profilo?