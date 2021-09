Belen Rodriguez piange in diretta: la richiesta per le donne partorienti

Belen Rodriguez piange in diretta raccontando la sua seconda maternità e rivolgendo un appello per aiutare tutte le donne partorienti.

Bellissima, con una luce speciale negli occhi, tipica delle neo mamme e delle donne serene e innamorate, Belen Rodriguez ha rilasciato la sua prima intervista televisiva da mamma bis. La showgirl argerina ha scelto di raccontare la sua vita da mamma di Santiago e Luna Marì ai microfoni di Verissimo lasciandosi andare anche a dichiarazioni sul compagno Antonino Albanese con cui ha festeggiato un anno d’amore.

Belen Rodriguez non nasconde la felicità per il momento personale che sta vivendo. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la showgirl argentina non trattiene le lacrime parlando dei suoi gioielli: Santiago e Luna Marì e ricordando il loro primo incontro. La showgirl argentina, poi, ha raccontato i dettagli del parto lanciando un appello affinchè ciò che ha avuto lei e che le ha permesso di avere un parto sereno, possa essere garantino a tutte le donne.

Belen Rodriguez piange in diretta: la rivelazione sul dramma vissuto a sette giorni dal parto

Non trattiene le lacrime di fronte ad un videomessaggio di Santiago e ricordando il momento in cui il primogenito ha conosciuto la sorellina Luna Marì.

“Santiago è un bravissimo fratello maggiore, è protettivo. Lui è un bambino di un’intelligenza e di una sensibilità superiore. Io quando ho presentato Luna a Santiago ho pianto come una matta“, ha raccontato a Verissimo Belen.

Poi il racconto della gravidanza e del parto: “La gravidanza è stata dura, molte nausee. Il parto è andato benissimo quindi desidero che ogni donna riesca ad avere l’epidurale perchè io non ho urlato neanche. C’è stato solo un sospiro”, racconta Belen che è stata assistita da Antonino Spinalbese.

Poi il racconto del malore che ha avuto sette giorni dopo il parto: “Sono tornata a lavorare dopo 7 giorni dal parto e sono svenuta. Ho fatto un pasticcio, ho preso dei drenanti per tornare in forma e mi sono disidratata. Sono finita in ambulanza con la flebo. Poteva essere una cosa grave, non fate il mio errore“, conclude Belen.