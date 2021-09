Trucco labbra: scopri i tre colori di tendenza per l’autunno-inverno 2021

Trucco labbra perfetto: sono tre i colori protagonisti per l’autunno-inverno 2021. Punta tutto su queste nuances per sentirti più bella e seducente.

L’estate è finita e ci prepariamo ai primi freddi autunnali. Diciamo addio alle pelle abbronzata, alla vita spensierata e torniamo alla quotidianità, con tutto il suo carico di impegni.

Con il cambio di stagione, oltre al guardaroba, diamo una sistemata anche al nostro look. Alcune partono dai capelli, scegliendo un taglio all’ultimo grido o un colore più goloso che valorizzi meglio l’incarnato. Altre, invece, scommettono su una nuova silhouette e si impegnano a seguire un programma alimentare mirato e a fare attività fisica. Moltissime, infine, rivedono il proprio makeup in vista della stagione autunnale.

Sui social attrici, soubrette, modelle e influencer già da settimane ci dicono quali saranno le ultime tendenze del makeup autunno-inverno 2021. Ci danno consigli su come valorizzare al meglio occhi, zigomi, sopracciglia e labbra.

Non dimentichiamo che siamo ancora nel bel mezzo dell’emergenza sanitaria. La pandemia di Covid-19 ha cambiato anche le nostre abitudini in fatto di makeup.

Indossiamo la mascherina per molte ore al giorno, ormai da quasi 2 anni. Senza dubbio è un impedimento. Ma, questo, non significa che dobbiamo rinunciare al nostro makeup e a sentirci più belle e seducenti. In autunno ci truccheremo con gioia e positività e, le labbra, saranno protagoniste!

Ma come valorizzeremo le labbra la prossima stagione? Facciamo il punto per restare al passo con gli ultimi trend.

Trucco labbra autunno-inverno 2021: i 3 colori must have

A tutto… makeup! Siamo già pronte per sfoggiare il trucco labbra all’ultimo grido per l’autunno-inverno 2021. Saranno tre i colori must have irrinunciabili, da tenere sempre nel beauty case. Le nostre labbra si tingeranno di rosso, rosa e nude, a seconda dei gusti e delle diverse occasioni. Ma scopriamo qualcosa in più su queste tre fantastiche macro categorie di colori.

Il nude sarà protagonista della prossima stagione. Lo ereditiamo dall’estate ed è ideale se si desidera un look sofisticato ma, al contempo, fresco e sbarazzino. Con le labbra color nude non si sbaglia mai; sono perfette sia per il makeup di tutti i giorni che per quello più ricercato da gala e grandi eventi.

Sono tante le celebrities che puntano su un makeup labbra nei toni del nude, in versione gloss o matt. Il consiglio in più: forse non sai che gli accessori color nude sono perfetti per slanciare la silhouette!

LEGGI ANCHE –> Rossetti: perché è importante indossarli anche in casa e quali scegliere

Passiamo ora al rosso, indiscutibilmente un evergreen di tendenza! E’ quasi una sorta di status symbol per le donne ed è gettonatissimo per le serate più glamour. Completa bene i look più eleganti e ricercati.

I makeup artist consigliano di scegliere la tonalità giusta di rossetto rosso in base al proprio incarnato e al sottotono della pelle. Facciamo un esempio: se hai la pelle chiara, meglio evitare il rosso troppo intenso. In questo caso, devi preferire tonalità più discrete, quasi rosate, oppure puntare su un rosso corallo.

Se ami osare di più nei mesi invernali, allora puoi fare un trucco labbra scegliendo il bordeaux brillante, lucido oppure opaco.

Il terzo colore che farà tendenza la prossima stagione è il rosa. I gloss rosati dall’effetto naturale sono perfetti per un look più romantico. Sono tantissime le dive che hanno sfilato con questo trucco labbra sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Individuare il rossetto rosa più adatto non è mai semplice perché le tonalità sono tantissime. L’errore è dietro l’angolo e si rischia, magari, di sceglierlo troppo caldo, troppo freddo oppure troppo chiaro. Anche in questo caso bisogna attenersi al sottotono della pelle.

Per intenderci, se hai un sottotono freddo, allora dovrai optare per tonalità di rosa più fredde con qualche punta di blu all’interno. Se, invece, hai un sottotono caldo, allora ti dona il rosa pesca con sfumature più aranciate. Per l’autunno-inverno 2021, al di là dei colori, c’è molto da spaziare anche per le texture dei rossetti, lucide, opache oppure cremose e appena shimmer.

Queste sono le ultime tendenze in fatto di trucco labbra. Manca pochissimo all’autunno! Non farti trovare impreparata e inizia subito a riorganizzare la tua pochette dei trucchi.