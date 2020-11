I rossetti sono un prodotto make up indispensabile per alcune donne, ma perchè è importante indossarli in casa? Scopriamolo insieme.

Il rossetto è un cosmetico molto amato e ricercato dalle donne, per alcune è davvero indispensabile perchè fa apparire le labbra più carnose e belle.

Un prodotto make up che non può mancare nel proprio beauty, spesso si ritrova nella borsa così da fare qualche ritocchino al momento opportuno.

A causa del Covid-19 il make-up più amato dalle donne passa in secondo in piano in quanto è ben nascosto dalla mascherina. L’uso della mascherina è obbligatorio perchè limita la diffusione del virus, ma copre le labbra non mettendole in mostra.

In seguito a tutto ciò si è rivoluzionato il modo di truccarsi, l’attenzione è maggiormente concentrata al trucco degli occhi. Cerchiamo di capire qualcosa in più su questo prodotto make up indispensabile e perchè è importante indossarlo anche in casa e quali scegliere.

La storia del rossetto

Il rossetto ha origini antichissime già ai tempi dei sumeri quando la sovrana Pu-Abi, conosciuta come Shubad sfoggiava un rossetto rosso. Teneva segreto in uno scrigno una polvere rossa con dell’olio di sesamo e essenza rosa. Mescolava con un pennello e applicava sulle labbra. Da quel momento il rossetto rosso è diventato un’icona di bellezza, ricercato dalle donne da quelle più giovani a quelle più mature.

Nel corso degli anni il rossetto rosso in particolare si è affermato come simbolo di femminilità e seduzione. Solo nel Medioevo venne vietata l’applicazione del rossetto, ma per fortuna ricompare nel Cinquecento grazie alla regina Elisabetta I d’Inghilterra che non rinunciava mai.

Il rossetto in quest’epoca si realizzava dalla cera d’api e da pigmenti vegetali, un pò diverso da come viene preparto oggi. Ma si afferma sempre di più il rossetto fino ad arrivare al Novecento, un periodo importante della storia dove avvengono le rivoluzioni non solo legate a motivi politici, ma ci sono anche proteste del movimento femminile.

Ma non tutti ricordano quello che accadde durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il premier inglese Winston Churchill decise di far arrivare al fronte non solo sigarette ma anche rossetti. Proprio in questo periodo il premier inglese decise di razionare alcuni beni di necessità ma non vietò la produzione dei rossetti, ma perchè? Winston Churchill, riteneva che applicare il rossetto rosso in particolar modo “tirava su il morale” a chi l’applicava non chi lo vedeva.

Ma il rossetto continua ad affermarsi fino ad arrivare alla regina Elisabetta II, che non riesce proprio a rinunciare. Nel lontano 2 giugno 1953, giorno della sua incoronazione la futura regina d’Inghilterra incaricò Clarins, società di lusso francese che produce prodotti cosmetici, di realizzare un rossetto personalizzato che mettesse in risalto il viso, visto che l’abito per l’occasione era color avorio.

La regina aveva le idee chiare sul colore del rossetto, voleva una tonalità che richiamasse il rosso della corona. Dal quel giorno nasce il Balmoral Lipstick, un rossetto dalla nuance rossa con un sottotono blu. Il nome Balmoral è quello della residenza estiva della sovrana.

Ma perchè è importante indossarli in casa i rossetti? Scopriamolo insieme.

Rossetti: perché è importante indossarli anche in casa?

Il rossetto come avete letto ha origini lontane, è un prodotto make up apprezzato da tutte da molte donne. La regina aldilà delle celebrazioni ufficiali non rinuncia mai al rossetto, infatti lo indossa anche a nella sua dimora reale. In questo periodo particolare la “casa è diventata il luogo più sicuro” che ci “tiene lontani dal Coronavirus”.

Ma la regina Elisabetta II non è l’unica ad indossarlo, ormai è un’abitudine di molte donne, che continuano con “questa tradizione” ad applicare i rossetti in casa.

La nuance del rossetto ha la sua importanza, quindi non va scelta a caso, in base al colore può donare un tocco deciso alle labbra rendendole più luminose e sensuali.

Si opta per una nuance nude fino ad arrivare a quelle più decise. Sicuramente i rossetti opachi dalle tonalità più decise come bordeaux, prugna, marrone e nero non è adatto a tutte. Sono tonalità decise e particolari perfette per le donne che vogliono mettere in risalto le labbra in modo marcato e deciso. Ogni colore ha la sua caratteristica:

– marrone: stabilità, per le donne sicure di se;

–viola: spiritualità, mistero, personalità creativa, per le donne che vogliono uscire dagli schemi;

–rosso: passione, coraggio, trasgressione, sensualità, eccentricità, per le donne decise ed estroverse.

Ma ci sono anche nuance più chiare e delicate come nude, rosa, pesca, caramello, tonalità per le donne semplici, ad ogni colore il suo significato:

–pesca: serenità, calma;

–nude: elegante e raffinato

–trasparente: per le donne semplici che non sono molto pratiche nell’applicazione del rossetto.

In linea generale però gli uomini sono maggiormente attratti dalle donne che indossano il rossetto in particolare modo quando le tonalità sono nude e caramello, perchè lo reputano non solo eleganti ma anche raffinate.

Al di là del colore, il rossetto va sempre applicato anche quando si è in casa perchè è un modo per trasmettere positività e parlare al proprio uomo con una comunicazione non verbale.

In questo periodo particolare che il mondo sta vivendo anche se si limitano le uscite a causa della pandemia, almeno si coglie l’occasione per indossare il rossetto che da diversi secoli è sempre apprezzato e affermato tra le donne. Non solo dona un tocco di sensualità e femminilità!

Visto che la mascherina ci accompagnerà per un tempo lungo, il brand Chanel si è attivato creando un rossetto no transfer che si potrà tranquillamente indossare sotto la mascherina.