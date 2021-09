Ecco il trucco per correggere un sugo troppo salato: il metodo infallibile

By

Se hai preparato un sugo troppo salato ecco il metodo infallibile per correggere lo sbaglio di aver messo troppo sale: ecco il trucco.

Alzi la mano a chi non è mai capitato di aver messo troppo sale nel sugo. Un errore che purtroppo, complice una svista, o una disattenzione può capitare. Buttare via tutto sarebbe la prima soluzione che ci viene in mente.

Ma di sicuro sarebbe un peccato sprecare tanto buon cibo e gettare alle ortiche ore e ore di tempo per preparare un piatto. E se chiedessimo alle nostre nonne sicuramente loro avrebbero una soluzione per rimediare a portata di mano.

Scopriamo allora il “trucco della nonna” per rimediare all’errore di un sugo troppo salato. Ecco come fare con un metodo infallibile.

Ecco come rimediare ad un sugo troppo salato: scopri il trucco

Quando si cucina uno dei segreti che tutti gli chef consigliano è quello di assaggiare. Solo così possiamo essere sicuri della riuscita del nostro piatto. A volte però capita che per distrazione o dimenticanza si metta troppo sale nel sugo.

Specie se la ricetta prevede anche ingredienti già di per sé salati l’errore di aggiungere troppo sale è dietro l’angolo. Come rimediare allora? Sicuramente gettare tutto nella pattumiera è uno spreco. Vediamo il metodo infallibile per riportare il sugo ad un sapore commestibile.

Il primo trucco è forse anche quello che le nostre nonne conoscono è quello di mettere una patata nel sugo. Perché proprio questo alimento? La patata è un tubero che riesce ad assorbire il sale.

Come fare allora? Semplicemente basterà prendere una patata di dimensioni medio piccole. Quindi la laviamo e la sbucciamo. A questo punto se ci rendiamo conto che il nostro sugo è molto salato la prendiamo proprio così com’è e la gettiamo nella pentola.

Continuiamo a cuocere il nostro sugo fino a completa cottura. Una volta terminato quando è ora di toglierlo dal fuoco basterà levare anche la patata e voilà, il gioco è fatto. Assaggiate il vostro sugo e noterete con piacere come anche il suo sapore si sia addolcito e abbia comunque perso molto della sua sapidità iniziale.

Una vera magia se vogliamo, eppure si tratta di un rimedio semplice ed economico che ci permetterà di risolvere il problema rimediando all’errore.

Un altro trucco infallibile è aggiungere un ingrediente che vada a smorzare il gusto forte del sugo. Ad esempio un buon metodo è aggiungere dello zucchero. Questo andrà a smorzare la sapidità del sugo. Non solo, se c’è anche il pomodoro lo zucchero è fondamentale anche per spegnere l’acidità di quest’ultimo.

Per la quantità il consiglio è sicuramente quello di fare degli assaggi. Iniziando quindi aggiungendone una puntina proseguite poi in base al gusto che ne emerge man mano che aggiungete il sale.

Infine, un ultimo metodo è bilanciare la sapidità con l’acqua. Se utilizzerete questa terza opzione però dovrete cuocere ancora più a lungo il vostro sugo altrimenti il rischio è di servirlo annacquato e poco invitante in un piatto di pasta.

Perciò una volta unita l’acqua, dovrete dare il tempo al sugo di ritirarsi lasciandolo ancora un po’ sul fornello.