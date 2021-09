Anna Tatangelo: come è cambiata dagli esordi ad oggi

Come è cambiata Anna Tatangelo dagli esordi ad oggi: ecco la sua evoluzione dagli esordi nel 2002 al Festival di Sanremo ad oggi.

Come è cambiata nel corso degli anni Anna Tatangelo? La cantante e conduttrice televisiva, classe 1987 e nata a Sora, in provincia di Frosinone, dai suoi esordi ad oggi ne ha fatta di strada. La Tatangelo è sicuramente considerata una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano.

Aveva appena 15 anni quando vinse nel 2002 il Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano ‘Doppiamente fragili’ e da allora è divenuta un volto noto al grande pubblico. Ancora adolescente debuttò nel mondo dello spettacolo e Pippo Baudo nel 2002 la scelse come co-conduttrice nella trasmissione Sanremo Top.

Lo stesso anno duetta con quello che diventerà poi il padre di suo figlio nel 2010, Gigi D’Alessio, nel brano ‘Un nuovo bacio’, raggiungendo la nona posizione in classifica. La storia tra i due però venne annunciata solo nel 2006. Vediamo allora com’è cambiata nel corso degli anni la Tatangelo.

Ecco com’è cambiata Anna Tatangelo

Dall’esordio nel 2002 a Sanremo Giovani l’immagine di Anna Tatangelo è molto cambiata. Del resto quando si mostrò per la prima volta al grande pubblico la Tatangelo era ancora una ragazzina e seppure i suoi tratti erano già molto belli si notava la sua giovane età.

Man mano la Tatangelo si è evoluta con i trascorrere degli anni, diventando ad oggi una donna di 34 anni, molto bella e sofisticata. La sua immagine si è quindi inevitabilmente modificata nel corso del tempo fino ad assumere le sembianze di una donna affascinante e carismatica.

Sono ormai un ricordo del passato i tempi in cui la Tatangelo cantava “Ragazza di periferia” l’immagine della cantante nel corso degli anni è diventata sempre più sofisticata. Ai tempi sfoggiava una chioma dai toni scuri, colore a cui è tornata ancora oggi, dopo la parentesi biondo platino dello scorso anno in seguito alla separazione dal cantante Gigi D’Alessio.

Inoltre, agli esordi la cantante portava la frangetta e i lineamenti erano più arrotondati tipici della sua età. E mentre gli anni passano i tratti della Tatangelo si affinano sempre di più, non solo anche il modo di truccarsi cambia diventando meno pesante e più ricercato. A quanto si sa la cantante si è sottoposta solo ad un intervento di mastoplastica additiva al seno perché lo considerava troppo piccolo.

Ma secondo Striscia la Notizia la Tatangelo nel corso degli anni si sarebbe fatta qualche ritocchino estetico anche a labbra e naso.

In ogni caso il fisico filiforme e tonico oltre che essere frutto di madre natura è anche il risultato di un lavoro costante in palestra. La Tatangelo infatti non nasconde di tenersi in forma e spesso la vediamo ritratta in selfie o foto mentre si allena.

Oltre che nelle vesti di cantante abbiamo conosciuto la Tatangelo anche in quelle di giurata in alcune trasmissioni televisive come X Factor o All Togheter Now. Dal 3 ottobre la vedremo invece nelle vesti di conduttrice nel programma tv su Canale 5 “Scene da un matrimonio”, in onda la domenica pomeriggio.