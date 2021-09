Alba Parietti, l’incredibile trasformazione dagli esordi ad oggi

Com’è cambiata negli anni Alba Parietti: ecco l’incredibile trasformazione della showgirl dagli esordi ad oggi.

Alba Parietti ormai da molti anni fa parte del mondo dello spettacolo italiano, esordendo nello show business nel 1977, in particolare il suo debutto fu a teatro e da lì è iniziata la sua lunga carriera.

Una carriera, quella di Alba Parietti, lunga e costellata di molte partecipazioni a programmi tv sia nelle reti Rai che Mediaset. Ma negli anni come è cambiata la showgirl e attrice torinese? I suoi look sono spesso stati imitati da molte donne nel corso degli anni.

Dai capelli ai ritocchi estetici al viso e al seno, vediamo allora come la Parietti nel corso degli anni è cambiata e quali modifiche ha apportato alla sua immagine. Scopriamo l’incredibile trasformazione.

Ecco come è cambiata Alba Parietti negli anni

Dagli esordi ad oggi com’è cambiata Alba Parietti? Da quando ha fatto il suo ingresso nel mondo spettacolo, all’inizio degli anni ’80 la Parietti, allora ventenne, appariva in tutto il suo splendore.

Ancora non si era sottoposta a nessun intervento di chirurgia estetica. Inoltre, la Parietti portava i capelli lunghi e mossi variando talvolta il colore nei toni del biondo o del rosso. Anche se il suo colore naturale è il castano.

Dopo l’esordio a teatro nel ’77, negli anni ’80 ricoprì piccoli ruoli in alcuni film tra cui ‘Italian Boys’ e ‘Sapore di mare’ e partecipò ad alcune trasmissioni televisive sia in Rai che su Mediaset. Sempre in quegli anni esordì anche nel mondo della musica, anche se accantonò le ambizioni canore in favore di quelle televisive.

La vera popolarità arrivò negli anni ’90 con la conduzione della trasmissione di calcio Galagol in onda su Telemontecarlo insieme a Massimo Caputi. In mezzo tante partecipazioni in tv e al cinema fino ad arrivare agli ultimi anni dove l’abbiamo vista come presenza fissa in studio nel programma L’isola dei famosi, nel 2019, ma spesso anche a ‘Live – Non è la D’Urso’ su Canale 5.

Alba Parietti, al di là degli interventi al viso quali labbra e naso, e la mastoplastica additiva, ha sempre avuto un fisico invidiabile. Alta e ben proporzionata, la Parietti da giovane, quando ancora non si era sottoposta agli interventi estetici era già molto bella naturalmente. Tant’è che poi negli anni si è dichiarata pentita anche di una delle modifiche che ha apportato al viso, in particolare alla bocca.

Un fisico longilineo e lunghe gambe affusolate, erano e sono tuttora il tratto caratteristico della Parietti. Tanto che negli anni ha fatto girare la testa a molti uomini, dopo la storia con Franco Oppini da cui è nato il figlio Francesco, la Parietti ha avuto altre storie importanti, tra cui Stefano Bonaga, il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, Cristiano De Andrè e in mezzo alcuni flirt tra cui quello con Christopher Lambert.

Ma com’è diventata Alba Parietti oggi? La showgirl oggi sessantenne vanta ancora un corpo e una forma invidiabili. Tra i cambiamenti decisivi che però ha apportato ultimamente alla sua immagine c’è sicuramente il taglio di capelli.

La Parietti ha infatti sempre portato i capelli lunghi e mossi, utilizzando anche le extension, ma durante la quarantena ha optato per un taglio di capelli più corto e sbarazzino. In particolare la vediamo in un video qui sotto, oltre che con il nuovo taglio, anche senza un filo di trucco. Nonostante qualche ritocco del chirurgo la Parietti si tiene comunque ancora molto bene.