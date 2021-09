Copia il total look di Damiano dei Måneskin, e sarai subito rock’n’roll!

Damiano dei Måneskin è il front man del gruppo musicale italiano più famoso del momento. Ma non solo! Damiano è anche una vera e propria icona di stile. Tutti vorremmo essere come lui. E allora copiamo il suo stile, con i capi di SheIn!

Il loro nome non ha bisogno di presentazioni. Il loro sound è riconoscibile in qualunque angolo del mondo. Sono i Måneskin, e sono l’orgoglio e il vanto della musica italiana. Non sono solo degli eccellenti musicisti e un gruppo di fama internazionale. Victoria, Thomas, Ethan e Damiano sono dei guru di stile. Il loro modo di interpretare la moda è in linea con la loro musica, ma non è banale. Ogni loro look è studiato alla perfezione, ma anche irriverente, sfrontato. Unico. I loro outfit raccontano la loro storia, la loro personalità, e ci fanno sognare. Ma allora perché non creare una guida di stile incentrata interamente sul look del front man della band più stylish italiana? Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti aiuterà a creare un total look ispirato a Damiano dei Måneskin!

Sembra una vita fa, ma era solo il 2017 quando 4 ragazzi provenienti da Roma decidono di dare una svolta alla loro vita con il talent X-Factor. Lasciano tutti a bocca aperta. Esibizione dopo esibizione si fanno amare dal pubblico a casa, ma non è ancora abbastanza.

Quell’anno non vincono il talent, ma Thomas, Victoria, Ethan e Damiano sapevano che il successo sarebbe arrivato. E così è stato.

Nel 2020 hanno spiazzato tutti con la vittoria della 71° edizione del Festival della Musica italiana di Sanremo. Nel 2021 vincono l’Eurovision Song Contest.

La rivista Rolling Stones li definisce sfrontati, ribelli, in linea con la loro età e con il loro stile inconfondibilmente rock’n’roll.

I Måneskin sono tante cose: un gruppo che va all’unisono, talenti indiscussi, e delle vere star.

Ma noi oggi vogliamo parlare di stile, del loro, particolare e unico. Un mix tra lo stile tipico delle rock band dei primi anni ’60, con i loro pantaloni a campana e chelsea boots (portati in voga da band come i Beatles e i Rolling Stones), e il glam rock degli anni ’70, fatto di abiti scenici, paillettes, trucco e unghie smaltate.

Vorremmo tutti essere sensuali come Victoria e irriverenti come Damiano. E allora facciamolo!

Studiamo il total look di Damiano dei Måneskin, e copiamolo, a basso costo, con i capi di SheIn!

Damiano dei Måneskin e il suo outfit total pink! Perché lo stile non ha barriere!

Il front man dei Måneskin, Damiano, pubblica sul proprio profilo Instagram una foto in cui lo vediamo in una vasca da bagno, pronto a dare un calcio alla telecamera, mentre indossa un completo composto da giacca e shorts rosa, un anfibio Dr.Martens bordeaux, e una cinta per il bondage sul petto nudo. Capello composto e serio, portato all’indietro, e make-up nero per gli occhi.

Come non si può definire questo look se non irrestibile!

Analizziamo il total look: è sicuramente uno stile contaminato. Abbiamo capi di tendenza, uniti ad accessori MUST-HAVE e dettagli invece di nicchia. Abbiamo il completo giacca e shorts rosa che dalla primavera scorsa è uno degli abbinamenti più trendy e innovativi del momento. E continuerà ad esserlo anche per la prossima stagione. Poi abbiamo l’anfibio, un classico nella moda rock’n’roll ma anche una delle scarpe che non puoi non avere in inverno. Infine abbiamo l’accessorio, che completa il tutto: si tratta di una cintura in pelle che lega il collo al busto. Tipica nel bondage ma che da qualche anno a questa parte è diventata un accessorio da utilizzare in alcuni tipi di look.

Ciò che ci piace di Damiano dei Måneskin è la sua naturalezza nell’indossare outfit molto ricchi. Quasi arzigogolati. In più, questo è un total look che, adattato alle proprie esigenze, è per tutti. Perché nella moda, ma anche nella vita di tutti i giorni, le barriere non hanno necessità di esistere!

Quindi, questo è un outfit che possiamo indossare tutti, ma proprio tutti!

Come? Riadattandolo e arricchendolo come preferiamo! Il capo che non può mancare in assoluto è sicuramente il completo composto da giacca taglio blazer e shorts a vita alta. Ho selezionato, solo per voi, un modello molto simile a quello indossato da Damiano nel suo post Instagram. È di color panna, ma disponibile in altre tonalità, ed ha un costo complessivo di € 22,00 Lo potete trovare online sul sito ufficiale di SheIns.

Una volta che avete il vostro completo, gli abbinamenti da poter fare sono veramente innumerevoli.

per creare uno stile più chic potete indossare una camicia con colletto e un mocassino nero, con un calzino di spugna bianco a vista.

potete indossare una camicia con colletto e un mocassino nero, con un calzino di spugna bianco a vista. se volete essere più sportive , utilizzate una t-shirt con stampa, magari con il logo di una rock band, e la vostra sneakers preferita.

, utilizzate una t-shirt con stampa, magari con il logo di una rock band, e la vostra sneakers preferita. invece, per la sera, sotto alla giacca utilizzate un corset top, o una bralette, magari in pizzo, e un tacco, magari un sandalo alla schiava, con tacco a spillo 12 cm.

Vedete? Con un solo capo si possono creare molteplici stili. Basta solo sapere come indossarli!

Vi è piaciuta questa guida di stile incentrata sul look del cantante Damiano dei Måneskin? Allora non dovete perdervi la prossima! Ne vedremo delle belle!

Emanuela Cappelli