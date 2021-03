Ecco come slanciare la figura e sembrare più alta con le decolleté color nude

Come slanciare la figura e sembrare più alta grazie a quest’accessorio: le decolleté color nude ti faranno guadagnare qualche centimetro.

Anche nella moda esistono vari trucchi per valorizzare al meglio un fisico piuttosto che un altro. E se non tutte possono permettersi di indossare qualsiasi capo o accessorio per fortuna ci sono diversi escamotage per mettere in evidenza o piuttosto nascondere alcune parti del nostro corpo.

Se anche tu fai parta della schiera di ragazze mini o comunque non altissime, e con altissime intendiamo sopra a 175 centimetri, ecco un consiglio per slanciare la figura e sembrare subito più alta.

Con l’arrivo della bella stagione poi le apprezzerai davvero ancora di più. Stiamo parlando delle decolleté color nude, un accessorio indispensabile per chi desidera guadagnare, almeno a livello ottico, qualche centimetro in più. Scopriamo di più su queste favolose scarpe che saranno il tuo sogno di primavera.

Ecco perché le decolleté color nude slanciano la figura

Con l’arrivo della primavera torna la voglia di rinnovare il look e il guardaroba. Messi da parte gli abiti pesanti e le scarpe più calde e comode torna la voglia di indossare qualcosa di più fresco e leggero.

Abbandonate le collant è bene munirsi di un paio di decolleté color carne, specie se non siamo altissime. Queste scarpe hanno infatti la capacità di creare un effetto ottico che allunga e slancia la figura facendoci guadagnare subito qualche centimetro.

Il principio è proprio lo stesso della calza nera e decolleté nero in inverno. Quando indossiamo questo binomio le nostre gambe tendono ad allungarsi magicamente di qualche centimetro. E così è lo stesso con le decolleté color nude che dovremo sfruttare appunto senza indossare le calze.

Di queste meravigliose scarpe ne esistono veramente tante, da quelle low cost acquistabili con poche decine di euro, a modelli medi come quelle che vedete sopra a sinistra a firma Michael Kors al costo di 120 euro.

E poi ci sono loro le più desiderate di sempre, le Louboutin con l’iconica suola rossa al costo di 595 euro sul sito MyTheresa.com sulla destra.

Beige, nude, rosa pastello, color carne, sono tante le tonalità su cui possiamo spaziare ma il segreto qual è? Quello di sceglierle più in tono con il nostro incarnato, proprio come faremmo con il fondotinta.

Già perché è proprio per il fatto di mimetizzarsi con la gamba che si creerà quest’effetto magico di slanciare la silhouette.

Qualche spunto? Prendiamo esempio dalla bellissima Eva Longoria che con i suoi 157 centimetri le indossa in svariate occasioni.

E che dire della fantastica Jennifer Lopez alta 164 centimetri?

O della super glamour Victoria Beckham alta 163 centimetri?

Un vero e proprio pass-partout che potrete abbinare davvero con tutto. Il colore neutro di queste scarpe infatti si sposerà bene con qualsiasi tonalità vogliate indossare. Ma non solo, potrete sfruttarle sia con un outfit elegante che con uno casual. Abbinarle non sarà davvero un problema.

Ecco qualche idea da cui prendere spunto.

E voi le acquisterete?