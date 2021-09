By

Sapete dove va a scuola Santiago De Martino, il figlio di Belen e Stefano? L’istituto che frequenta non è per tutti, ecco quanto costa.

Per i figli vip è arrivato il momento di tornare a scuola. Tra i bambini più famosi c’è sicuramente Santiago De Martino, il figlio di Belen e Stefano che il pubblico ha imparato a conoscere sin dai suoi primi giorni di vita. Belen, infatti, ha sempre condiviso foto e video del suo primogenito di cui è follemente innamorata e la cui nascita ha cambiato per sempre la sua vita.

Santiago De Martino è nato il 9 aprile 2013 ed è il frutto di quello che è stato un grandissimo amore. Belen e Stefano, dopo essersi incontrati nella scuola di Amici dove lui era un ballerino professionista e lei ospite fissa, sono travolti dalla passione. All’epoca, lui era fidanzato con Emma Marrone a cui dice addio per cominciare una storia con la showgirl argentina.

Un amore folle che, pochi mesi dopo, porta alla nascita di Santiago, l’amore della vita di Belen e Stefano. Oggi Santiago ha otto anni, è diventato un piccolo ometto che ama trascorrere le giornate con mamma e papà quando non ha tanti compiti. Anche per Santiago, infatti, è arrivata l’ora della scuola, ma quale istituto frequenta?

Scuola Santiago De Martino: ecco l’istituto che frequenta il figlio di Belen e Stefano

Santiago De Martino, oltre a parlare italiano, parla anche spagnolo, lingua madre di Belen Rodriguez. Consapevoli dell’importanza delle lingue, Belen e Stefano hanno deciso d’iscrivere Santiago ad una scuola internazionale. Il piccolo, infatti, frequenta l’American School of Milan, un istituto che, per i costi, non è alla portata di tutti.

Belen e Stefano hanno scelto American School of Milan perchè offre una serie di corsi interessanti che stimolano l’intelligenza e la curiosità dei bambini.

Il campus ha una superficie di superficie di 36.400 metri quadrati al cui interno troviamo 7 lavoratori di scienze, una libreria e uno studio cinematografico. Gli iscritti seguono le lezioni attraverso lavagne interattive, tablet e pc portatili.

Anche l’aspetto ludico e il benessere fisico degli iscritti non viene trascurato. L’istituto, infatti, ha due campi da tennis, sport che Santiago pratica anche insieme a papà Stefano, un campo da calcio e uno di basket.

I costi dell’istituto non sono sostenibili da tutti. Si va da 10.200 euro per accedere alla materna sino a 19.500 euro per le superiori.