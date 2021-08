By

Belen Rodriguez in queste ore ha festeggiato con Antonino Spinalbese un importante traguardo su cui nessuno avrebbe mai scommesso prima di questo giorno.

Belen Rodriguez durante il corso di questi anni ha mostrato al pubblico del piccolo e grande schermo che sa essere una donna davvero molto determinata, in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo che si è prefissata. In queste ore c’è stata la prova di questa sua spettacolare caratteristica che ha aiutato i suoi fan ad apprezzarla ancora di più.

Lo scorso anno, infatti, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, subito dopo il primo lockdown, la bella modella argentina aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Purtroppo il loro ritorno di fiamma non è riuscito a funzionare, così come alcune breve conoscenze che lei aveva intrapreso poco dopo. Ma poi, grazie ad un incontro del tutto casuale, Belen è riuscita a trovare l’amore al fianco dell’ex hairstylist Antonino Spinalbese.

In molti non credevano nella loro relazione, in quanto convinti che si trattasse di un breve flirt e niente di più, ma oggi è arrivata la prova che dimostra l’esatto contrario. I due hanno raggiunto un importante obiettivo, oltre alla nascita di Luna Marì, festeggiando un anno di amore.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez festeggiano un anno d’amore

Un periodo d’oro questo per la bella modella argentina, che sui social ha pubblicato una breve clip, che trovate in fondo a questo articolo, mente festeggia questo importante traguardo.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono più innamorati che mai e hanno scelto di festeggiare questo giorno, oltre che con la piccola di casa che da qualche settimana ha sconvolto le loro vite, lasciandosi andare ad un sensuale ballo di coppia che è stato apprezzato e non poco dai fan.

“Grazie per tutto questo“ ha commentato lei, emozionata e soprattutto felice di aver Antonino nella sua vita. La Rodriguez, infatti, da quando sta con lui ha ritrovato il sorriso sulle labbra e sui social appare più bella e radiosa che mai.

I due, durante il corso di questi mesi, sono riusciti ad andare oltre qualsiasi pregiudizio, dimostrando al grande pubblico che il sentimento che li unisce è del tutto sincero e non è dettato da un semplice flirt estivo come in molti si erano convinti.

Belen e Antonino, tra l’altro lui le ha fatto un regalo costosissimo, si godono questo lieto evento. Insieme alla loro inseparabile famiglia che stanno costruendo grazie al forte legame che li unisce.