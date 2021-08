Anticipazioni Una Vita, ecco cosa succederà nell’episodio in onda oggi, 6 agosto 2021: nuovo personaggio in arrivo. Ecco cosa accadrà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un dono inaspettato per Camino, sorpresa in arrivo

Anticipazioni “Una vita”, ecco cosa succederà nell’episodio di oggi 6 agosto 2021

Nella puntata in onda oggi, 6 agosto 2021 su Canale 5 di “Una Vita“, arriverà un nuovo personaggio pronto a scompigliare e ribaltare tutte le vicende di Acacias.

Nella telenovelas spagnola ci sono infatti importanti novità in arrivo con l’ingresso del personaggio di Marcos, in quanto l’uomo si presenterà ad una sua vecchia e cara amica, Felicia, alla quale riserverà una serie di lusinghe e complimenti che la faranno parecchio arrossire e vedrete come la Pasamar cambierà completamente atteggiamento e umore, rispetto agli ultimi tempi.

Nel frattempo però sarà glaciale l’atmosfera tra la figlia di Felicia, Camino e Ildefonso il suo futuro marito. La giovane infatti non ha nessuna intenzione di essere per lui una vera moglie. Riuscirà la giovane Pasamar a cambiare completamente la sua vita? Le anticipazioni di Una Vita rivelano che anche Ildefonso nasconde un segreto.

Mentre la madre ed il fratello sprizzano gioia da tutti i pori, Camino è un’anima in pena. La giovane non fa che pensare a Maite: è con lei che avrebbe voluto trascorrere il resto dei suoi giorni, non con l’uomo che sta per sposare. D’altra parte, ormai, la Pasamar si è rassegnata, poiché consapevole che la famiglia e la società non le permetterebbero mai e poi mai di amare liberamente la pittrice, o meglio una donna