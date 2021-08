Antonino Spinalbese, dopo la nascita di Luna Marì, ha voluto fare un costosissimo regalo a Belen Rodriguez: ha speso una cifra folle!

Antonino Spinalbese sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Il fidanzato di Belen Rodriguez, oltre a festeggiare un anno d’amore con lei, è da poco diventato padre per la prima volta. Poco meno di un mese fa, infatti, è venuta alla luce Luna Marì, che ha stravolto in positivo le loro vite.

Per l’occasione l’ex hairstylist ha scelto di fare un importante regalo alla sua compagna, donandole una borsa. Fin qui nulla di male o particolarmente compromettente. E’ normalissimo fare dei regali alla persona che si ama e non stupisce quando quest’ultima decide di condividerli sui social per mostrargli agli altri utenti della rete. Peccato che quando succede all’ex di Stefano De Martino, ogni regalo viene scrutinato ed osservato dai suoi fedeli sostenitori. Come la borsa che Spinalbese ha scelto di donarle.

Gli utenti della rete ne hanno ricercato il prezzo online ed ha scoperto che il suo valore è una cifra da capogiro. Superiore a molti stipendi nostrani. Curiosi di vedere il costoso regalo ricevuto da Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez: Antonino Spinalbese la spiazza con un regalo costosissimo

Antonino Spinalbese ha scelto di omaggiare Belen con una borsa a secchiello. Una borsa, rigorosamente di pelle, con i colori che vanno sul verde. Il regalo ricevuto dalla Rodriguez però non è una semplice borsa, ma è un prodotto firmato da Loewe e il suo prezzo di listino è tutt’altro che accessibile. In quanto supera di gran lunga molti stipendi nostrani, ma insomma crepi l’avarizia!

La nuova borsa di Belen Rodriguez, trovate un’immagine in fondo all’articolo così potete valutare voi stessi se vale o meno la cifra a cui è venduta, costa ben 1450 euro! Insomma, non proprio due spiccioli, ma nonostante ciò Antonino ha voluto regalarla alla sua compagna che è diventata da poco mamma per la seconda volta.

Ovviamente, dopo che la Rodriguez ha pubblicato il tutto sui social, non sono mancate le polemiche di chi ha trovato irrispettoso pubblicare questo costoso regalo sui social, mentre altri hanno prontamente difeso il gesto della loro beniamina, affermando che dopo di tutto i soldi suoi i suoi e possono farci quello che vogliono.

Tra una polemica e l’altra, Belen si gode il suo nuovo regalo e Antonino Spinalbese non potrebbe che essere più felice. Anche se nelle scorse ore è stato travolto da un’altra polemica per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Insomma, sui social non si può proprio star tranquilli.