Elisabetta Gregoraci ripensa a Pierpaolo? | Retroscena Temptation Island | Emma parla di Belen

Elisabetta Gregoraci ripensa a Pierpaolo Pretelli? Emma Marrone presa alla sprovvista torna a parlare di Belen Rodriguez.

Elisabetta Gregoraci ha avuto un’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli durante il corso della loro esperienza al Grande Fratello Vip. Amicizia che si è conclusa, in quanto entrambi hanno voltato pagina, ma nonostante ciò alcuni utenti della rete continuano a credere che lei gli stia mandando dei messaggi subliminali mentre lui è in compagnia della sua Giulia Salemi, ma sarà realmente così? Lei ha deciso di rompere il silenzio, rivelando la verità, ma attenzione perché il TG Pettegola non finisce qui.

Da Elisabetta Gregoraci all’ultima puntata di Temptation Island: le news del 28 luglio



Dopo Elisabetta Gregoraci, passiamo invece a Chiara Ferragni e Fedez. I Ferragnez si stanno godendo qualche giorno di meritato riposo in Puglia, ma quanto costa una notte nell’albergo in cui hanno scelto di soggiornare? Sono cifre da capogiro e difficilmente una persona con uno stipendio comune potrà permettersi.

LEGGI ANCHE –> Tale e Quale Show 2021, colpaccio di Carlo Conti: una star completa il cast

Passiamo poi ad Emma Marrone. La cantante, durante una diretta Instagram con alcuni fan, è stata “costretta” a rispondere ad una domanda piuttosto scomoda su Belen Rodriguez. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi però non si è affatto tirata indietro ed ha risposto alla domanda posta con classe ed intelligenza. Belen, tra l’altro, è ritornata a Tu sì que vales. Alcuni rumors la vedevano non avere in simpatia Giulia Stabile, che fa parte del cast del programma da quest’anno. Chi ha assistito alle registrazioni dello show ha però rivelato che cos’è realmente successo tra loro.

LEGGI ANCHE –> Rosalinda Cannavò ammette tutto | Zorzi beccato con Siffredi | Volano straccia a Tale e Quale

Due falò di confronto finali e il mese dopo delle sei coppie di #TemptationIsland! Se vi siete persi o volete rivedere l’ultima puntata di questo incredibile viaggio nei sentimenti guardate QUI ⬇️🤩 https://t.co/iV30uINJpN — Temptation Island (@TemptationITA) July 28, 2021

Per ultimo, ma non per importanza, c’è Temptation Island. Anche quest’anno lo show si è concluso, portando a termine una stagione televisiva che ha collezionato veri e propri ascolti record, ma una domanda sorge spontanea: chi paga i danni che i fidanzati, in preda alla rabbia, fanno? Noi abbiamo indagato per voi ed ecco che cosa abbiamo scoperto a tal proposito.